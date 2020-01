Ma cosa sono queste FAP dalle quali scienziati padovani e canadesi hanno scoperto derivare il tessuto fibroso e adiposo che caratterizza il miocardio affetto da cardiomiopatia aritmogena? «Si tratta di cellule staminali multipotenti spiega Paola Braghetta del Dipartimento di Medicina molecolare dell'Università di Padova - che, se vengono attivate ad esempio in seguito ad un danno ischemico, possono rispondere differenziandosi in tessuto fibro-adiposo. Il blocco farmacologico di tale differenziamento, utilizzando una molecola sperimentale, ha portato a un miglioramento della funzionalità cardiaca». L'uomo quindi avrebbe la possibilità incidere sul difetto del cuore. Nei portatori di specifici difetti genetici, le cellule del miocardio del ventricolo destro muoiono progressivamente e vengono gradualmente sostituite da tessuto fibro-adiposo; la trasmissione dell'impulso elettrico, che stimola la contrazione del cuore, incontra difficoltà e dà origine ad aritmie talora così gravi da causare la morte improvvisa. La ricerca aprirebbe dunque nuove strade, suffragando la speranza con prove scientifiche. «In questo studio abbiamo utilizzato topi transgenici, generati dal nostro gruppo di ricerca illustra la collega Alessandra Rampazzo del Dipartimento di Biologia - i quali, una volta inserita una mutazione identificata in un paziente affetto da cardiomiopatia aritmogena, manifestano le caratteristiche patologiche riscontrate nei pazienti. Nei cuori di questi topi transgenici, queste specifiche cellule staminali vengono attivate e producono gran parte del tessuto fibroso e adiposo». Rampazzo da molti anni si occupa di studiare le cause genetiche della cardiomiopatia aritmogena: il suo team di ricerca è riuscito negli anni ad identificare più geni responsabili della malattia, passi veramente importanti non solo per poter procedere poi allo screening delle famiglie a rischio, ma anche per la comprensione dei meccanismi con cui si instaura e si sviluppa la malattia. Riconoscere quei geni permette di avanzare nel campo della diagnosi e della prevenzione, consentendo oggi una diagnosi molecolare già nella fase pre-sintomatica. «La nuova scoperta - sottolinea la ricercatrice - rappresenta anche un importante passo avanti nell' identificare nuove terapie farmacologiche. Visti questi importanti risultati, abbiamo recentemente iniziato a studiare gli effetti di possibili molecole terapeutiche su questo nuovo tipo di cellule. Questo studio si inserisce all'interno di un programma di collaborazione scientifica e didattica che è stato recentemente sottoscritto dalle due Università coinvolte», la British Columbia di Vancouver e l'Ateneo di Padova.

