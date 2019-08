Un milione in piazza E stavolta a Hong Kong la protesta è pacifica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANIFESTAZIONESi sono messi in marcia in decine di migliaia sotto la pioggia battente e nonostante il divieto delle autorità, che avevano dato l'ok alla manifestazione soltanto all'interno del perimetro di Victoria Park, per prevenire il ripetersi degli scontri e delle violenze dei giorni scorsi. Ma a Hong Kong ieri pomeriggio, nel corteo indetto dal Fronte sociale per i diritti umani, era previsto che tutto procedesse in maniera ordinata, e così è stato. Nessun contatto con le forze dell'ordine, niente blocchi stradali, solo slogan...