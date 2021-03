IL CASO

JESOLO Il primo intervento, legato alla costruzione di una palazzina a poca distanza da piazza Drago, rappresentava il sogno della casa al mare. Il secondo, presentato pubblicamente nel novembre del 2018 durante un convegno patrocinato dal Comune, doveva essere uno dei simboli della nuova Jesolo, un'opera in bio-edilizia unica in Europa. Ma entrambi i progetti non sono mai stati realizzati malgrado le cospicue caparre versate dagli acquirenti. Ed è per questo sono scattate le denunce alle quali sono seguite le indagini. A finire nell'occhio del ciclone due interventi edilizi, ovvero la costruzione della Greenery Residence e la Cross Lam Tower, la famosa torre di legno di 14 piani che doveva diventare un vanto della città balneare.

GLI EDIFICI

Il primo intervento doveva essere realizzato in via Pordenone, a due passi da piazza Drago, il secondo in via Don Guerrino Bertolin, alle spalle di piazza Trieste. Tutti e due in centro città ed entrambi collegati alle stesse società, la Urban Bio di Padova e la Mia Re di Treviso, che lo scorso 14 gennaio ha presentato una richiesta di concordato preventivo al tribunale di Treviso. La svolta è arrivata nei giorni scorsi, quando finanziari del Comando Provinciale di Venezia hanno eseguito il sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia Luca Marini, di disponibilità finanziarie e beni fino al valore di 730.000 euro nei confronti di due società. Durante l'operazione, ribattezzata non a caso Ghost Towers, i finanzieri hanno sequestrato disponibilità finanziarie e quote societarie appartenenti alle due società, per il momento senza arrivare alla quota indicata dal giudice, tanto che le operazioni di sequestro sono tutt'ora in fase di definizione.

GLI INDAGATI

Due, invece, le persone indagate, Fabio Bordin e Sonia Miatton, rispettivamente marito e moglie, denunciati a titolo di concorso per i reati di truffa e riciclaggio. Le indagini della Tenenza di Jesolo, coordinate dal Pm Stefano Ancilotto, hanno svelato una truffa immobiliare relativa alla realizzazione dei due progetti, per i quali non sono mai iniziati i lavori di costruzione, nonostante l'ampia pubblicizzazione e promozione dell'opportunità di investimento a partire dal 2017. E non solo perché i lavori non sono partiti nemmeno dopo gli acconti e le caparre versate dagli acquirenti, in alcuni casi anche fino a 200 mila euro. Nei due progetti immobiliari sono state truffate complessivamente 15 persone (solo alcune delle quali inizialmente avevano inteso presentare querela all'Autorità Giudiziaria), tutte residenti in Veneto, con somme già versate a titolo di caparra o acconto pari a circa 1,5 milioni di euro, a fronte di un valore di realizzo presunto superiore a 3 milioni di euro. Come se non bastasse gli accertamenti svolti hanno permesso di appurare l'utilizzo di polizze fideiussorie rivelatesi, nella maggior parte dei casi, contraffatte, a garanzia di quanto versato dai promissari acquirenti in sede di stipula dei contratti preliminari di vendita degli appartamenti, nonché il riciclaggio di parte delle somme riscosse dalle ignare vittime, attraverso il pagamento di fatture emesse dall'altra società coinvolta, gestita dagli stessi soggetti.

IL COMUNE

A farne le spese, anche il Comune di Jesolo, che per la torre di legno aveva ricevuto perfino una documentazione contraffatta attestante il pagamento della prima rata del contributo di costruzione. Circostanza che in Municipio era già emersa durante le verifiche effettuate tra il giugno e il luglio del 2019 dall'ufficio edilizia privata e dalla ragioneria, prima del rilascio del permesso di costruire. Per questo, a fronte dell'irregolarità, era stata trasmessa una comunicazione con la richiesta di chiarimenti e il pagamento di quanto dovuto.. «Come già dichiarato in altre occasioni ha detto il sindaco Valerio Zoggia valuteremo con l'ufficio legale, sulla base di ulteriori riscontri, la possibilità di azioni di tutela dell'ente e dell'immagine della città».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

