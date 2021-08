Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEVENEZIA In sei settimane di tamponi liberi e gratuiti, il Veneto ne ha erogati più di un milione. Questo significa che, in appena un mese e mezzo di piena estate, si è concentrato oltre un decimo dei test complessivamente effettuati in un anno e mezzo di pandemia, pur passata per ondate ben più pestifere dell'attuale. Di fronte a numeri che oltretutto continuano a ingrossarsi, a causa di un chiaro effetto Green Pass su quanti...