Un milione di partecipanti al funerale di Soleimani oltre 50 morti e 220 feriti

LA CERIMONIA

L'ultima tappa dell'iter funerario di Ghassem Soleimani si è trasformata in tragedia. Oltre un milione di partecipanti avrebbero invaso ieri mattina Kerman, la città di circa 700.000 abitanti da dove proveniva l'alto comandante dei Pasdaran assassinato venerdì scorso a Bagdad. Una ressa durante la processione nel centro storico ha causato la morte per calpestamento di almeno 56 partecipanti, tra cui una ventina di donne, e il ferimento di circa 220 persone.

IL TESTAMENTO

L'afflusso senza precedenti ha causato il ripetuto rinvio della sepoltura ieri sera nonostante la presenza di migliaia di cittadini che hanno preso posizione sulle colline limitrofe al cimitero locale a causa della mancanza di spazio all'interno della struttura. In ossequio alle disposizioni contenute nel testamento di Soleimani, il corpo verrà interrato accanto a Mohammad Yusefollahi, suo concittadino e commilitone che morì all'età di 24 anni nel 1985 dopo esser stato soggetto a un bombardamento chimico da parte dell'esercito iracheno durante una fase della lunga guerra degli anni Ottanta. L'afflusso di partecipanti ha colto completamente alla sprovvista le autorità locali, che sono dovute ricorrere all'allestimento di dormitori improvvisati in ben seicento aule scolastiche.

I fatti drammatici di Kerman giungono al termine di una tre giorni che ha visto milioni di iraniani scendere in piazza in diverse città per dar vita a imponenti cortei scanditi da continui cori anti-americani e dove sono state esposte numerose bandiere rosse, simbolo della chiamata alle armi nella fede sciita, su cui campeggiavano espressioni come Entegham, o vendetta, o Ya Lesarat al-Hussain, i vendicatori di Hussein, il patriarca sciita trucidato a Karbala.

L'EVENTO PUBBLICO

Si è trattato quindi del più imponente e partecipato evento pubblico in Iran e probabilmente in Medio Oriente sin dalla morte dell'Ayatollah Khomeini nel 1989. Pure le esequie del fondatore della Repubblica islamica, celebrate solamente nel cimitero principale di Teheran, erano sfuggite di mano agli organizzatori, causando la morte di una decina di persone.

Parlando dal palco di Kerman, il comandante in capo dei Pasdaran Hossein Salami ha confermato la volontà di effettuare «una rappresaglia dura e decisiva» che porterà gli Stati Uniti a «rimpiangere» l'assassinio di Soleimani. La rabbia e la foga dei sostenitori della linea dura si mescola però, tra le strade delle città iraniane e sui social network, con l'apprensione di chi ora teme un peggioramento della crisi economica innescata dall'isolamento economico causato dalle sanzioni Usa.

IL SEGNALE

Molti cittadini critici nei confronti della Repubblica islamica sarebbero quindi scesi in piazza per lanciare un segnale d'unità contro possibili attacchi americani contro bersagli civili, militari e culturali su scala molto maggiore di qualsiasi reazione all'assassinio di Soleimani.

Siavush Randjbar-Daemi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA