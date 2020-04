LA GIORNATA

ROMA Metà della popolazione mondiale in lockdown causa coronavirus. Almeno 3,9 miliardi di persone sono state invitate dai capi di governo a restare in casa, per combattere la diffusione del Covid-19. Misure necessarie di fronte a un dato allarmante: ieri i contagiati in tutto il pianeta hanno raggiunto quota un milione. E' stata anche oltrepassata la soglia dei 50mila morti. Consola un poco il numero dei guariti: più di 210mila persone. Significa che oltre il 20 per cento dei malati è riuscito a sconfiggere il virus. Su un milione di contagiati, il 5 per cento si trova in terapia intensiva, con sovraccarico degli ospedali soprattutto in Italia, Francia e Spagna. Proprio per arginare la pandemia, più di 90 paesi hanno applicato misure di contenimento, che vanno dall'isolamento al coprifuoco, fino alla quarantena.

IL CASO

E c'è anche chi propone misure drastiche. Il presidente della Filippine, Rodrigo Duterte, ha infatti ordinato alla polizia di sparare ai cittadini che violino il divieto di uscire di casa. Una minaccia violentissima, arrivata dopo l'arresto di 21 persone che erano scese in strada a Quezon City, sull'isola di Luzon, per chiedere aiuto al governo. Le forze dell'ordine hanno parlato di una protesta non autorizzata. La Tahilandia ha invece imposto un coprifuoco nazionale: divieto di uscire tra le 22 e le 4. Chiunque infranga le regole rischia fino a 2 anni di carcere.

STATI UNITI

Mercoledì, in sole 24 ore negli Usa si è registrata la cifra record di 26.473 nuovi contagi, con un incremento del 14 per cento rispetto al giorno precedente. I positivi hanno superato i 235mila. Intanto il presidente Donald Trump, che ha annunciato di non voler più inviare aiuti agli alleati, ha messo in dubbio l'accuratezza dei dati sull'epidemia forniti dalla Cina, dopo che l'Intelligence ha accusato Pechino di averli insabbiati. «Come facciamo a sapere se sono accurati? - ha chiesto Trump in conferenza stampa - I loro numeri sembrano essere un po' troppo bassi». Negli Usa, il virus ha causato 884 morti in un solo giorno. Lo stato di New York è quello più colpito- fa impressione l'ordine di 45 obitori mobili, mentre i crematori locali sono stati autorizzati a restare in attività h/24 - seguito dal New Jersey e dalla California. Proprio a causa dell'emergenza, il Partito democratico ha rinviato la convention nazionale durante la quale verrà scelto il candidato che dovrebbe sfidare Trump. L'appuntamento slitta di un mese: iniziare il 17 agosto. Intanto ci sono 10 milioni in più di persone rimaste senza lavoro in due settimane, 6,6 milioni solo negli ultimi sette giorni. .

GERMANIA E INGHILTERRA

Anche la Germania, dopo Italia, Usa e Spagna, ha ormai superato la Cina nel numero di contagi: ha raggiunto quota 84mila. Mentre il Paese ha già accolto 113 malati di Covid-19 provenienti da altri Stati dell'Ue. Non va meglio in Inghilterra, dove è stata data una disposizione choc: ai pazienti che hanno maggiori probabilità di morire potranno essere portati via i respiratori. E' scritto in un documento pubblicato dalla British Medical Association, dove sono state stilate le linee guida nel caso in cui il sistema sanitario fosse investito da un'ondata di nuovi casi. Nel Regno Unito il bilancio delle vittime supera quota 2.300, considerando solo i morti in ospedale.

ISRAELE

In Israele, il premier Benyamin Netanyhau è stato costretto a tornare in isolamento dopo avere terminato un periodo di quarantena. E' stato in contatto con il ministro della sanità Yaakov Litzman, risultato positivo al virus. Stessa sorte anche per il capo del Mossad, Yossi Cohen. Solo due giorni fa il premier era uscito dall'isolamento dopo che una sua collaboratrice aveva scoperto di avere contratto il Covid-19.

Michela Allegri

Francesco Padoa

