IL PROVVEDIMENTO

ROMA Un pacchetto da un miliardo di euro, anche se sarà diviso in due decreti. Il primo, con la sospensione per sei mesi delle bollette e di altri pagamenti subito. Il pacchetto più sostanzioso, quello con gli aiuti economici, più probabilmente arriverà la settimana prossima. Per affrontare l'emergenza del coronavirus, come anticipato ieri dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, il governo è pronto e varare delle misure straordinarie di sostegno alle imprese e ai cittadini. E sarà un provvedimento pesante per dare sollievo ai territori e alle popolazioni colpite dal virus. Il set di interventi, come lo ha definito ieri il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli, spazia dal potenziamo del fondo per le piccole e medie imprese, che verrà portato da circa 600 a 750 milioni di euro, con priorità automatica e accesso senza oneri alle aziende che operano nella zona rossa, riconoscendo il massimo della garanzia concedibile (80%) e prevedendo la gratuità degli oneri della pratica.

GLI STANZIAMENTI

Sul piatto, oltre a 350 milioni per indennizzare le imprese esportatrici, ci saranno circa 100 milioni per estendere la cassa integrazione al settore del Turismo, oggi escluso dalle tutele. Un sostegno per tre mesi (500 euro mensili) dovrebbe arrivare anche per i lavoratori autonomi che non hanno ammortizzatori sociali. Ma è il turismo il settore che resta in cima alle preoccupazioni del governo. Nelle cinque regioni coinvolte dall'emergenza del Coronavirus (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia) è plausibile che nel periodo che va da marzo a maggio, si assista a una contrazione degli introiti totali per le presenze internazionali pari a circa 2,5 miliardi di euro corrispondente a un -50% percentuale registrata anche in casi simili come l'emergenza da Sars o eventi drammatici come il crollo delle Torri Gemelle a New York. A rilevarlo è stato il Ciset, il Centro internazionale studi sull'economia del turismo. Anche per questo il governo ha deciso che avvierà una campagna di comunicazione internazionale per riportare la fiducia sull'Italia. Gli altri due settori colpiti sono la logistica e i servizi. Tra le misure del decreto ci saranno anche la sospensione dei pagamenti dei premi assicurativi, la sospensione dei pagamenti di bollette elettriche, idriche e gas per sei mesi, la sospensione dei diritti di segreteria e del diritto annuale dovuti alla Camera di Commercio, la sospensione del versamento corrisposto ai fondi mutualistici del 3% degli utili di esercizio. E ci sarà anche un controllo sui prezzi dei dispositivi medici come le mascherine. Se supererà il triplo del prezzo normale scatteranno sanzioni. Ieri anche la Cassa Depositi e Prestiti ha deciso un intervento autonomo a sostegno del sistema delle imprese con uno stanziamento fino a 1 miliardo per le Pmi e le Mid-cap, a tassi calmierati, da veicolare tramite il sistema bancario. Un intervento, ha spiegato la Cdp, per aiutare le imprese «in questa fase congiunturale complessa».

L'assessore al Lavoro della Regione Veneto Elena Donazzan: «Non fermiamo il cuore produttivo dell'Italia, interventi per il turismo e ammortizzatori sociali in deroga per i settori più colpiti, non solo nelle zone rosse, già a disposizione 50 milioni».

LE PROROGHE

In arrivo anche la proroga dell'entrata in vigore delle procedure di allerta per tutte le Pmi, la sospensione dei pagamenti nei confronti di Invitalia sul rientro di finanziamenti e contributi agevolati, relativi soprattutto a imprenditoria giovanile e femminile e la sospensione delle rate dei mutui bancari per imprese e famiglie. Intanto il governo ha chiesto che la Ue dia «uno sforzo tangibile» ai Paesi europei colpiti dalla diffusione del coronavirus con la riprogrammazione dei fondi europei, la verifica della possibilità di flessibilità sulla valutazione dei bilanci pubblici, l'uso del Fondo di solidarietà Ue, l'attivazione per le pmi di una nuova linea di credito della Banca europea degli investimenti per dare loro liquidità. Tutte richieste sulle quali sarebbe già arrivata un'apertura di massima da parte della Commissione.

Michele Di Branco

Laura Larcan

