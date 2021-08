Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Droni e squadre speciali, sostenuti da portaerei nel Golfo Persico. Lawrence Korb ci ricorda che «non c'è bisogno di stazionare migliaia di soldati nel territorio per combattere il terrorismo». Korb fu viceministro della Difesa durante la presidenza Reagan. Veterano del Vietnam, ha una lunga carriera di docente, incluso alla Scuola di Guerra Navale, e di politologo in vari think tank. Oggi ci parla dal Center for Defense Information.Korb,...