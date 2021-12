L'INIZIATIVA

ROMA Fatti, storie, personaggi, visti in controluce e con la lente degli approfondimenti, spesso in esclusiva o in anteprima. Compie un anno Molto, l'iniziativa editoriale del Gruppo Caltagirone, con i quattro periodici MoltoEconomia, MoltoSalute, MoltoFuturo e MoltoDonna nata e cresciuta in un anno decisamente non facile, compresso com'è stato dall'aura nera del Covid che sembra aver imbrigliato i mesi in una matassa circolare che ci riporta al punto di partenza. Un'offerta multimediale: accanto agli inserti cartacei del giovedì nei cinque quotidiani (Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico, Nuovo quotidiano di Puglia), i siti dedicati nelle rispettive testate web, i podcast settimanali e i webinar mensili. Tutto questo e Molto altro ancora lo raccontiamo in un numero speciale in edicola domani, allegato sempre ai giornali del Gruppo Caltagirone. Così sfogliando l'anno ripercorriamo il debutto di Ita, gli snodi del Pnrr e il crash del caro bollette, le interviste ai premi Nobel della medicina 2020 e 2021 su vaccini anti Sars Cov-2 e terapie contro il dolore cronico, i tanti muri da abbattere ma anche i traguardi conquistati dalle donne, solo per citare alcuni temi. Senza dimenticare i protagonisti dello showbiz che ci hanno regalato squarci inediti sulla loro vita - uno per tutti, Stefano Accorsi contro la violenza di genere - raccontandoci poi malanni di salute o incidenti tecnologici nelle rubriche Il doloretto o The dark side. E ora? Pronti per il 2022. C'è ancora Molto da scoprire.

