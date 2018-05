«Un incubo: noi, prigionieri in ascensore per 15 ore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAPADOVA «È stato un incubo. Speravamo che qualcuno sentisse le nostre grida e ci salvasse. Ma non c'era nessuno in questa palazzina di soli uffici, chiusi per il ponte del primo maggio. Poi abbiamo smesso di parlare per non consumare l'ossigeno. Abbiamo avuto paura di morire». Se la sono vista davvero brutta Cristina e Roberto, 42 e 44 anni, baristi del bar Antille, proprio di fronte al Bo di Padova, che sono rimasti intrappolati quindici ore nell'ascensore senz'acqua e senza cellulare assieme al loro cane. I due sono stati salvati...