IL COLLOQUIO

ROMA La prima cosa che ha chiesto non appena ha capito di essere stato liberato, è stata quella di poter chiamare la moglie. Dopo 108 giorni lontano da casa, sequestrato in uno stabile militare a Bengasi, senza poter uscire né comunicare, il comandante del peschereccio Anna Madre, Giacomo Giacalone, ha espresso il desiderio di fare una telefonata. E la chiamata è partita dal cellulare di un militare dell'esercito del generale Khalifa Haftar verso il numero di Marika Calandrino.

«Ciao, sono finalmente libero - sono le sue prime parole commosse - In tutti questi giorni non ho fatto altro che pensare a quando vi avrei riviste. Tu e la bambina siete state la mia forza. Sono dimagrito un pochino, ma sto bene».

Ora Marika non aspetta altro che lui arrivi per poterlo riabbracciare. «Non si vedeva la luce - dice -. Io, come gli altri familiari, non avevamo notizie. A parte quella video telefonata attraverso la Farnesina arrivata dopo 74 giorni dal sequestro. Ma lì eravamo in tanti, c'era confusione. Ci siamo potuti dire poco. Ho potuto solo cercare di dargli coraggio.

IL CELLULARE

Poi ieri è squillato il telefono ed è tornato il sorriso. «Non ho riconosciuto il numero perché era un cellulare straniero - racconta ancora Marika -. Ma appena ho sentito la sua voce mi sono commossa. Mi ha detto tutte quelle belle parole d'amore».

Nell'aula consiliare di Mazara che in questi mesi è stata la seconda casa per tutti i parenti dei sequestrati, si piange e si aspetta. «Li hanno accusati di aver sconfinato nelle acque territoriali libiche, ma non è vero - è sempre lo sfogo della moglie di Giacalone -, erano acque internazionali. La verità è che loro sono stati solo delle pedine da usare. In questi giorni - aggiunge - c'erano un po' di voci, ma noi non eravamo al corrente del viaggio che stavano per fare per andarli a prendere. Lo abbiamo saputo a cose fatte. E poi, devo dire, che da qualche giorno nostra figlia Gaia che ha solo un anno e cinque mesi, ripeteva di continuo: papà, papà,. Mi è sembrato un buon segnale».

Sulle trattative e gli accordi, i familiari sanno poco o niente. Aspettano i loro cari per capire cosa sia successo veramente in questi mesi lontani da casa e senza libertà. «Mio marito ha detto che mi racconterà tutto quando arriverà a casa - conclude Calandrino -. Saremo in tanti ad aspettarli. Sarà un bellissimo Natale e una bellissima festa».

LA GIOIA

Mentre la signora parla, si sentono mille voci in sottofondo. «Non vedo l'ora di riabbracciare mio figlio», è finalmente rilassata Rosetta Incargiola, mamma di Pietro Marrone. E Marco Marrone, il giovane armatore della Medinea, racconta: «Ho saputo che stavano per rilasciarli dal ministro Alfonso Bonafede al quale sono legato da una profonda amicizia. È stato lui a chiamarmi comunicandomi che il premier Conte e il ministro Di Maio erano già a Bengasi». Poi le foto dei pescatori liberi e la tanto attesa telefonata: «Siamo partiti, torniamo a casa...».

C. Man.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

