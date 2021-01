L'AZIENDA

TREVISO Quando si sente il nome Fassa si sa che si sta parlando di edilizia. Il colosso del calcestruzzo, leader in Italia e tra i più affermati a livello internazionale, ha un fatturato che supera i 400 milioni di euro all'anno. Un marchio storico, accostato a una tradizione che nel trevigiano affonda le radici già nel 1700. Il gruppo può vantare 16 stabilimenti in Italia (l'ultimo a Calliano, in provincia di Asti) a cui se ne aggiunge uno in Portogallo, tre filiali commerciali in Italia, altrettante in Svizzera, una in Spagna e una in Gran Bretagna, con un organico di oltre 1.300 collaboratori che comprende dipendenti e forza vendita. Votata all'innovazione, la Fassa da 20 anni dispone anche di un centro di ricerca interno all'avanguardia. Promuove anche lo sport con sponsorizzazioni agonistiche: dal 2000 al 2005 si è impegnata nel ciclismo professionistico con l'omonima squadra, e dal 2009 è protagonista dei maggiori campionati automobilistici internazionali Gran Turismo. Non ultimi i soldi investiti in cultura attraverso premi di architettura e restauri, tra i quali le pitture murali di alcune botteghe in via dell'Abbondanza a Pompei.

G.Pav.

