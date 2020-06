IL DOCUMENTO

VENEZIA Il Veneto che produce chiede aiuto a Zaia per far cambiare rotta al governo «inadeguato per rispondere all'attuale crisi economica». E il presidente del Veneto risponde: «Meritiamo rispetto, girerò queste istanze a Conte».

Il presidente di Unioncamere Mario Pozza e i responsabili di 11 categorie economiche venete, dagli artigiani ai commercianti passando da industriali, operatori del turismo e agricoltori, chiedono a Roma un deciso cambio di passo su sei punti che sono ferite aperte per gli imprenditori regionali. Credito, che nei decreti del governo «è inteso nel senso di un ulteriore debito di cui gli imprenditori devono caricarsi per molti anni in una regione in cui essi da sempre sono lontani dal cosiddetto capitalismo finanziato dallo Stato». Infrastrutture: la regione, secondo i promotori della lettera, è penalizzata su investimenti e treni. Cablatura, spostata di altri due anni in Veneto a differenza di quanto accade in altre regioni, con effetti «di gravissimo danno per tutti». Poi c'è l'annoso intralcio della burocrazia, «una zavorra allo sviluppo - si legge nella missiva - che ha raggiunto livelli ormai intollerabili e che rende assolutamente improcrastinabile l'avvio di una seria politica di deregulation». Urgono interventi concreti su promozione e politica estera, decisivi per un'area vocata all'export, e risorse, i cui criteri di assegnazione «devono tener conto del contributo del Veneto all'economia nazionale e che metta fine al grosso squilibrio che contraddistingue da sempre il nostro Paese».

«Questa lettera esprime fino in fondo la preoccupazione reale delle 560mila imprese regionali che chiedono al governo scelte coraggiose - scrive Pozza -. In Veneto gli indicatori economici delineano un quadro drammatico con un calo consistente dell'export e un crollo della produzione che rischiano di tradursi in perdita di posti e chiusura di molte aziende. Per questo servono interventi urgenti. Non abbiamo bisogno di risorse a pioggia o di un assistenzialismo sterili, non siamo qui a fare inutili piagnistei, ma vogliamo dal governo azioni concrete in tempi rapidi». Pozza spiega di aver scritto a Zaia «perché per noi rappresenta un interlocutore serio ed affidabile in grado di rappresentare, nei limiti delle sue funzioni, le istanze delle imprese al governo».

INTERLOCUTORE SERIO

«Ho visto la lettera e quando l'ho letta ho pensato a Don Sturzo che nel 49 diceva sono unitario ma federalista impenitente - il commento del presidente del Veneto, Luca Zaia -. La lettera è stata scritta da unitari ma federalisti impenitenti. I firmatari dicono di non essere contenti delle misure del Governo e lo dicono tutti quelli che fanno fatturato e pagano le tasse in Veneto, tutto il mondo delle imprese e non solo. Mi dicono che queste misure non vanno bene e chiedono di cosa stanno discutendo agli stati generali». Zaia promette di incalzare il governo: «Mi fa piacere che si ricordi che siamo dei contribuenti netti, lasciamo ogni anno 15 miliardi di tasse venete a Roma per cui mi chiedono che si ricordi a Roma che noi siamo quelli che le misure se le meritano più di altri. Girerò questa istanza al Presidente del Consiglio perché sarà fondamentale che si capisca che il nostro modello di sviluppo (600mila partite Iva e 160 miliardi di Pil) è il modello del distretto industriale e delle Pmi. Quando si Progettano azioni a livello nazionale è bene che si ascolti anche il Veneto», conclude.

«L'appello delle categorie economiche del Veneto tocca con mano le priorità da affrontare - osserva il senatore veneto dell'Udc Antonio De Poli -. Al Governo chiediamo di sbloccare gli investimenti, ridurre le tasse, smantellare del tutto la burocrazia, dare contributi a fondo perduto alle aziende, con tempi certi e veloci. E poi di sbloccare i cantieri. Se si ferma la nostra regione, si blocca il motore economico dell'Italia».

M.Cr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA