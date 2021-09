Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA «Istituire La figura del Garante dei diritti delle persone anziane». È quanto chiede Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Veneto, che con il collega Alberto Bozza ha presentato un progetto di legge. «Attualmente in Veneto circa il 25% della popolazione ha più di 65 anni, vale a dire oltre un milione di persone - dice Venturini -. L'aspettativa di vita oggi è di 81 anni per gli uomini e 85 per le...