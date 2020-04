Un fondo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche: la richiesta arriva da Marco Marin, deputato veneto di Forza Italia e campione della scherma con un palmares che accoglie quattro medaglie olimpiche.

Cosa chiede per lo sport dilettantistico?

«Chiedo un apposito fondo presso il ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2020. Un intervento fondamentale per sostenere l'attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche che sono 65mila a livello nazionale, di cui 8.500 solo in Veneto e che ora sono in grandissime difficoltà a causa della prolungata chiusura decisa per contenere il contagio da coronavirus».

Dove reperire questi soldi?

«Mediante una parte delle risorse destinate al reddito di cittadinanza rimaste ancora inutilizzate. In questo modo dei soldi riservati all'assistenzialismo cronico, quale è il reddito di cittadinanza, andrebbero invece alle associazioni sportive premiando in questo il merito e anche realtà che a livello dilettantistico lavorano sul volontariato. Questa richiesta è contenuta in un mio emendamento al Cura Italia».

Qualche numero su chi gravita in queste realtà sportive?

«Lo sport ha una grandissima valenza sociale, sono 5 milioni le persone iscritte alle federazioni sportive in Italia e 20 milioni coloro che fanno attività fisica. Non parlo quindi di sport agonistico, ma di persone che praticano qualche disciplina sportiva con tutte le ricadute positive che questo comporta sulla salute, penso ad esempio in caso di obesità, e i conseguenti risparmi sulla spesa sanitaria».

Cosa si sta facendo ora per le società sportive?

«Finora si danno 600 euro ai collaboratori sportivi riservando priorità a chi ha un reddito di diecimila euro. È troppo poco, gli aiuti vanno estesi e soprattutto vanno bloccati i pagamenti di mutui e utenze delle strutture. Questo non significa che rinviino i pagamenti di un paio di mesi, perché fra due mesi le società sportive sono ancora più in crisi. Queste scadenze vanno cancellate o rateizzate in periodi molto lunghi».

Si sta facendo quindi troppo poco?

«Non si fa nulla per questa realtà che è fatta di volontariato. È lo sport che praticano i nostri figli, sono le realtà da dove nascono i nostri campioni che poi diventano l'orgoglio nazionale. Ho quattro medaglie olimpiche e sono stato portabandera a Barcellona: so cosa significa portare il tricolore e l'orgoglio che questi risultati fanno provare ad un intero Paese».

Che iter avrà il suo emendamento?

«Lunedì sarà in commissione e giovedì arriverà al governo. Con questo emendamento voglio accendere un faro su una realtà fondamentale ora in ginocchio: se queste società sportive dilettantistiche muoiono non si rialzano più. Una perdita pesantissima che coinvolgerà tutti: perché è a queste società che affidiamo i nostri figli per le attività sportive e di cui tutti noi usufruiamo i benefici. Avrei anche un'esortazione per il ministro».

E cosa dice al ministro allo Sport?

«Chiederei al ministro Vincenzo Spadafora di convocare i presidenti delle federazioni sportive, io li sto incontrando e sento le loro sofferenze in questo momento. Lo sport non deve essere il figlio di un dio minore, perché ricordiamo che è fondamentale per la salute e per l'educazione: lo sport insegna a vincere e a perdere, a cadere e a rialzarsi».

