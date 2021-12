IL CASO

ROMA Lo sciopero flop, a dispetto dei dati lunari di adesione sbandierati già di prima mattina da Cgil e Uil. Perfino a Piazza del Popolo, piena di anziani, quando viene sbandierata la cifra fantascientifica del quasi 90 per cento di metalmeccanici in sciopero, i presenti si stupiscono e dubitano: «Ma davvero?». E quando dal palco della manifestazione romana, prima del comizio di Landini, un sindacalista del settore edile grida «dobbiamo lottare, non dobbiamo addormentarci», la folla non comincia a saltare a ballare ma tende all'abbiocco. «Siamo partiti da Milano alle 4 del mattino....», dice una coppia di pensionati avvolta nella bandiera rossa dello Spi. Insomma si sciopera e si manifesta ma nessuno capisce bene perché: «L'importante è farci sentire!!!», è l'invito dal palco. Ma nessuno se la prende granché con Draghi (c'è giusto uno striscione che dice: «Contro i draghi e il capitale, libertà di scioperare», perché tutti sanno che la manovra contro cui si sta contestando è in fondo una manovra espansiva e lo sciopero è una politico. E insieme svogliato. Anche fuori da questa piazza. Fonti Confindustria infatti parlano di numeri risicati con un'adesione allo sciopero (prima del terzo turno che è oggi alle 6), al di sotto del 5 per cento: nel settore metalmeccanico, il più sindacalizzato, le punte massime sono state del 7-8 per cento; nelle regioni più industrializzate (Piemonte, Lombardia, Veneto) la serrata coinvolge l'1 per cento dei lavoratori; i chimici hanno scioperato in qualche azienda emiliana, ma nulla di più. Insomma, in generale sotto, un tasso inferiore al 5 per cento. Ma guai a mostrarsi delusi, in casa Cgil e Uil, per una giornata di lotta che a nessuno è apparsa davvero trionfale. Nel fronte di Confindustria, ha buon gioco allora il presidente Carlo Bonomi a parlare così: «Mi rattrista molto questo sciopero generale». E ancora: «Andare in piazza, in questo momento, dopo quello che il Paese ha sofferto, ritengo che non sia la strada corretta per risolvere i problemi degli italiani». Landini contrattacca: «Lo sciopero ha resto triste Bonomi? Ci sono lavoratori che rischiano di essere licenziati e delocalizzati, e non possono essere felici».

A CACCIA DI GIOVANI

E invece sprizzano di felicità alcuni manifestanti anziani quando, appena scaricati da un pullman davanti al palazzo della Marina, si avviano a piedi a Piazza del Popolo e davanti alla facoltà di architettura in via Flaminia s'imbattono in un centinaia di universitari. «Eccoli - esultano le pantere grigie del sindacato - i giovani che si uniscono alla nostra lotta. Bravi, bravissimi!!!». Poi però uno dei ragazzi di avvicina a uno dei pisani in sciopero e gli fa: «Nonno, non vedi che abbiamo la corona di allora in testa e lo spumante in mano? Questa è una giornata di tesi di laurea, qui si lotta per il 110 e lode». Delusione degli anziani imbandierati. Ma la «lotta dura/senza paura» continua. Se non altri perché dà identità. E forte anche, allo stesso tempo, la voglia di molti di quelli arrivati da fuori di farsi una gita nelle bellezze della capitale appena finiscono i comizi: «Ma qui a Roma dove troviamo i mercatini di Natale?», chiedono in tanti ai passanti. Mentre nessuno si esalta - «Un altro giorno senza stipendio?» - quando Landini cerca di ravvivare la piazza svogliata: «Se il governo non cambia linea e non ci dà risposte su pensioni, fisco e lotta alla precarietà, noi torneremo faremo altri scioperi e torneremo subito in piazza». Già dopo lunedì, quando i leader sindacali andranno da Draghi a parlare di pensioni e a chiedergli di smantellare la riforma Fornero?».

Intanto i vertici sindacali hanno detto al loro popolo di non sparare troppi slogan contro Draghi, e quelli più che altro se la prendono contro i partiti della maggioranza e contro il Pd. «Doveva aiutarci con questa legge di bilancio - dicono quelli del servizio d'ordine Fiom - e invece i dem se ne infischiano dei lavoratori». L'esigua minoranza di lavoratori che stanno qui in piazza infatti si sentono soli, e hanno ragione: perché tutti gli altri, ovvero l'«Italia reale», hanno scioperato contro lo sciopero.

Mario Ajello

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA