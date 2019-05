«Un elettore giallo-verde su quattro disorientato dalla guerra tra i leader»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Gli italiani sono disorientati. E disorientato è anche un elettore su quattro dei due partiti di governo. Non c'è dubbio: la parola chiave per definire l'umore generale del paese è disorientamento». A venti giorni dalle elezioni europee è questa l'Italia che sente Alessandra Ghisleri, titolare di Euromedia Research e fra i più autorevoli sondaggisti italiani.Dottoressa Ghisleri a cosa è dovuto questo disorientamento?«La lite continua fra i due partner di governo non fa cogliere bene agli italiani in quale direzione stanno andando. Le...