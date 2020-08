IL CASO

POSSAGNO (TREVISO) Dal divano didattico al selfie controllato: Sgarbi all'opera sul fronte sicurezza in Gypsoteca. Il summit convocato ieri a Possagno (Treviso) ha dato intanto tre risultati: Paolina Borghese è stata cordonata, ci sarà un custode in più al museo nei fine settimana, per il momento no ai sensori (ma una società milanese farà un sopralluogo per cercare soluzioni alternative), sì ai selfie, ma solo in presenza del custode. Quanto al turista maldestro: il perdono non eviterà il risarcimento del danno. «Non dipende da noi, purtroppo. C'è un'azione legale, e dopo il danneggiamento l'opera ha visto scendere le sue quotazioni».

Il divano asburgico per le stanche membra del turista è la novità di rilievo, di cui Sgarbi è più orgoglioso: «È un Hoffman originale, che ho scovato nelle stanze del sindaco. Oggi abbiamo fatto una simulazione, con un turista di bacino adeguato. È perfetto. Il messaggio è: sedetevi sul divano austriaco, non danneggiate la dormeuse della Paolina». Durante il summit, il critico d'arte si è voluto confrontare con il nuovo direttore («È bravissima» cinguetta soddisfatto), con il vicepresidente nonché sindaco di Possagno e con il consiglio di amministrazione. «Il danno non è ancora stato quantificato - informa - ma per i lavori di restauro provvederemo ad accettare il supporto delle due società che si sono proposte». Il tema della riunione era soprattutto quello di prendere misure di precauzione in futuro. Ma alla fine i sensori tradizionali sono stati sonoramente bocciati. «Pensare di uccidere l'empatia con un fischio acuto non mi piace. Senza contare che spesso suonano senza motivo. No, nè teche, nè sensori tradizionali. Sentirò Hrubi, una ditta di Milano con cui ho già lavorato a Rapallo, per cercare soluzioni più soft. Amerei, ad esempio, l'idea di poter sonorizzare la visita con una filodiffusione che mandi le opere di Haydn, studiare soluzioni sonore diverse per evitare il casino degli allarmi in un luogo così».

Insomma Venere blindata, ma non troppo. L'altra trovata di Sgarbi riguarda il selfie autorizzato. «Chi vorrà fare una foto ricordo includendo le statue dovrà chiedere il permesso. Sarà il custode a dare assenso controllando come viene fatto il selfie. Siamo per la libertà condizionata». I custodi, nel momento di maggior concentrazione, saranno 3 per tutto il museo: vedremo se la soluzione metterà al riparo davvero i gioielli in gesso del Canova. Quanto ai sensori Sgarbi puntualizza ancora. «Non è un problema di costi, il sensore non ha preventivi esagerati. E che rappresenta una modalità di fruizione del museo che oggi va modificata. Bisogna trovare strumenti più soft, specie in un luogo nato con lo scopo di ricreare l'habitat della bottega canoviana».

Elena Filini

