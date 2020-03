IL RETROSCENA

ROMA Più slitta e più aumenta di consistenza e assume i connotati di un mega-decreto che ha la consistenza di una manovra di bilancio. Salvo ulteriori rinvii la convocazione del consiglio dei ministri è prevista per le 16 e trenta di oggi pomeriggio, ma sarà la riunione del pre-consiglio che si terrà in mattinata a fissare, oltre che l'ora della riunione, anche la quantità dei miliardi che verranno utilizzati. il governo ha a disposizione, secondo la nota di aggiornamento dal Def votata solo qualche giorno fa, circa 25 miliardi. Si pensava di utilizzarne la metà, ma più si affastellano le misure e più la cifra che si dovrà spendere aumenta.

IL PUNTO

A ieri sera l'ammontare arriva a sfiorare i 17 miliardi anche se il ministero dell'Economia, guidato da Roberto Gualtieri, lavorerà alla stesura del testo anche dopo la riunione del pre-consiglio. Ciò che sembra acclarato è che alla fine non ci saranno due decreti, ma uno solo e che quindi i provvedimenti per affrontare l'emergenza sanitaria saranno insieme alle misure di «enorme portata», come le definisce il viceministro al Mef Antonio Misiani, che riguarderanno lavoratori e imprese. Quattro le gambe su cui si basa il testo: sanità, liquidità, lavoro e fisco. La complessità degli interventi, frutto delle richieste di tutti i ministeri, delle parti sociali e delle opposizioni, ha richiesto del tempo per la messa a punto anche perché l'entità della cifra rappresenta una vera e propria manovra di bilancio sulla quale si cerca un consenso bi-partisan. E' per questo che dopo la nottata con le parti sociali del premier Giuseppe Conte, ieri sera è toccato al ministro Gualtieri discutere le misure che verranno introdotte nel decreto con le opposizioni, in videoconferenza. Alla riunione hanno preso parte prendere parte per l'opposizione Alberto Bagnai (Lega), Giovan Battista Fazzolari (FdI), Renato Brunetta (FI) e Alessandro Colucci (Noi con l'Italia). Da giorni al Mef le riunioni avvengono in videoconferenza e probabilmente anche il consiglio dei ministri di domani avverrà tenendo molto lontani tra loro i ministri. Viste le difficoltà che incontra il Parlamento a riunirsi, non solo non usciranno dal consiglio dei ministri di oggi due decreti, ma quello che verrà approvato oggi sarà alla fine accorpati, attraverso un emendamento, anche gli altri decreti emanati nei giorni scorsi. In questo modo si ridurranno al minimo i tempi dei lavori di Camera e Senato. A restare fuori dal decreto dovrebbero essere gli spostamenti in avanti delle elezioni regionali, delle amministrative e del referendum costituzionale sui quali palazzo Chigi intende avere un confronto con le opposizioni. Nel frattempo continuano ad arrivare attestati di solidarietà anche dai paesi che sino a qualche giorno fa sottovalutavano la pericolosità del virus sia sotto il profilo sanitario che economico. «Ho parlato con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per esprimere il sostegno della Francia all'Italia», scrive Emmanuel Macron, secondo cui «sulle frontiere comuni come sulla nostra economia dobbiamo agire in fretta e insieme a livello europeo». Messaggio di solidarietà a Mattarella anche da parte del presidente cinese Xi Jinping.

Marco Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA