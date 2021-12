IL COLPO

TREVISO Un commando di dieci persone, a bordo di sei furgoni rubati nei cinque giorni precedenti al colpo e una jeep, ha dato l'assalto l'altra mattina alle 4,20 allo stabilimento della Ires spa, a Cessalto, magazzino centralizzato del gruppo Sme. Un colpo preparato nei minimi dettagli. Che avrebbe potuto essere clamoroso per il bottino. Invece, qualcosa è andato storto. L'allarme si è azionato non appena hanno cercato di forzare la porta di uno dei mega-capannoni, il numero 34. Senza riuscirci. I malviventi sono quindi passati al capannone numero 33. A quel punto, hanno avuto meno di dieci minuti di tempo per arraffare scatoloni su scatoloni di materiale informatico e telefonico. Senza avere, però, il tempo di fare una cernita di quanto rubavano. Perchè, nel frattempo, sul posto è arrivata la prima pattuglia dei carabinieri della stazione di Cessalto. Poi raggiunta dai carabinieri del radiomobile di Conegliano e dal reparto investigativo della compagnia di Treviso.

PROFESSIONISTI

Che tutto fosse stato studiato a tavolino è apparso subito chiaro ai militari dell'Arma. Cinque dei sei furgoni rubati nei piccoli paesi attorno a Milano qualche giorno prima del colpo - l'ultimo addirittura la notte prima - sono stati posizionati di traverso rispetto alle strade di accesso ai capannoni e uno all'ingresso dell'A4, l'autostrada direzione Trieste, che transita proprio di fianco alla Ires spa. A tutti i mezzi sono stati tagliati gli pneunatici. Veri e propri muri verticali, invalicabili alle forze dell'ordine che, infatti, sono dovuti intervenire a piedi. Mentre il commando aveva studiato la via di fuga: l'autostrada. Per prendere il largo i banditi avevano precedentemente sbullonato una parte di guardrail per entrare in A4 senza passare per il casello di Cessalto, che dista poco meno di 500 metri dal piazzale della società di distribuzione di materiale informatico. Mentre l'allarme suonava hanno caricato il sesto furgoncino e poi hanno posizionato delle rampe per oltrepassare il fossato tra il piazzale e l'autostrada. E si sono dati alla fuga nello stesso istante in cui i carabinieri entravano, a piedi, nel piazzale della Ires spa.

Il bottino non è stato ancora quantificato e ci vorrà presumibilmente tutta la giornata per l'inventario. Si parla di un colpo da 50-100 mila euro. Ma Raul Sartorello, il presidente della Ires, precisa che il poco tempo a disposizione del commando ne ha ridotto l'entità. I banditi hanno rubato soprattutto accessori per telefonia (cuffiette, treppiedi), telefonini ma non di alta gamma e laptop. Le telecamere posizionate attorno ai capannoni hanno immortalato la scena. Da quando i dieci malviventi, con felpe e il cappuccio calato sul volto a nasconderne i lineamenti, jeans e giubbotti scuri, sono entrati in azione fino alla fuga. Adesso saranno esaminate anche le telecamere dell'autostrada e saranno verificate le celle telefoniche per capire se è possibile agganciare i movimenti della banda, per risalire alla direzione finale e per individuare se fosse stato previsto un cambio del mezzo usato.

Appare chiaro, comunque, che si tratti di un furto organizzato e che la merce era già stata destinata ai mercati dell'est Europa per essere venduta in concomitanza con il periodo natalizio.

ORGANIZZAZIONE COMPLESSA

Il maggiore Fabio Di Rezze, comandante della compagnia di Conegliano, ha coordinato l'intervento insieme ai colleghi di Treviso: «Hanno portato via materiale elettronico e hanno messo in piedi un piano articolato. Hanno rubato sei furgoni nella provincia di Milano e hanno bloccato le vie di accesso, poi si sono introdotti nello stabilimento dopo aver tagliato la recinzione esterna e hanno prelevato quanto potevano. Quindi, sono scappati usando l'autostrada, in direzione Trieste. Il furto è stato pensato, l'organizzazione complessa. Trovare sei furgoni e portarli qui ha comportato un notevole impegno logistico per il gruppo criminoso. Hanno avuto una doppia sfortuna. Che l'allarme sia suonato subito e che una pattuglia dei carabinieri si trovasse a un chilometro di distanza dal luogo del furto. Siamo intervenuti talmente in fretta che al commando non è rimasto altro da fare che scappare». La battuta finale spetta al presidente della Ires, Sartorello: «Avevamo già subito un furto, alcuni anni fa, e avevamo puntato a incrementare e migliorare i sistemi di sicurezza. Devo dire che l'allarme ci ha salvati. Se non fosse suonato immediatamente e la pattuglia dei carabinieri non fosse intervenuta subito, avrebbero portato via telefonini di alta gamma, tipo Iphone di ultima generazione, che invece, non sono riusciti a prendere».

Valeria Lipparini

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA