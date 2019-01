Un colpo di pistola e 2 anni di agonia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il caso di Sissy trovato Mazza, l'agente di polizia penitenziaria morta dopo due anni di coma in seguito a uno sparo esploso nell'ascensore dell'ospedale civile di Venezia, inizia con il suo ferimento il 1 novembre 2016. Suicidio o omicidio? La famiglia dell'agente ha sempre respinto la prima ipotesi, sostenendo che Sissy non aveva assolutamente alcun motivo per togliersi la vita. E le immagini della ragazza ripresa dalle telecamere di sicurezza dell'ospedale in effetti la inquadrano mentre sta tranquillamente passeggiando pochi minuti prima...