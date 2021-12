LA NOMINA

ROMA Roberto Cauda, direttore Uoc Malattie infettive, Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss e Ordinario di Malattie infettive presso l'Università Cattolica, campus di Roma, è stato nominato componente dello Scientific advisory group (Sag) Malattie infettive dell'Agenzia europea del farmaco (Ema). L'esperto infettivologo entra dunque a far parte di questo importante organo consultivo, al servizio dell'organo decisionale, ovvero del Comitato per i prodotti medicinali ad uso umano (Chmp) dell'autorità regolatoria europea dei farmaci. In particolare, il Sag Infectious disease, di recente creato, accorpa le competenze che in precedenza erano state proprie del Sag Anti-infectives e del Sag Hiv Viral diseases. Ogni Sag è composto da 12 core members che restano in carica per un periodo di tre anni. «Sono onorato di ricoprire questo prestigioso incarico - ha commentato Cauda - e di rappresentare l'Italia al Sag-Malattie infettive dell'Ema».

Cauda proprio ieri ha commentato il nuovo vaccino proteico Novavax, approvato lunedì dall'Ema: «E' un vaccino che ha dimostrato efficienza e sicurezza pari ai precedenti, anche se a onor del vero non è stato testato contro la variante Omicron, quindi è difficile valutare quale sarà l'impatto su questa variante». «Questo è un vaccino più tradizionale - ha spiegato Cauda - che ha la caratteristica di usare la tecnologia delle proteine ricombinanti che è ormai molto collaudata. Per esempio il vaccino contro l'epatite B, e non solo questo, è stato fatto con questa tecnologia e parliamo di 20-30 anni fa. Quindi è un sistema che è stato già ampiamente impiegato».

