«Un botta e risposta che non avrà seguito L'Italia? Tagliata fuori»

È sbagliato l'eccessivo allarmismo, ma anche la sottovalutazione di quanto accaduto. Per l'ambasciatore Umberto Vattani, per due volte Segretario generale del ministero degli Affari Esteri e attuale presidente della Venice International University, le ultime vicende sullo scacchiere iraniano hanno un'origine non casuale: «La situazione inizia a incrinarsi con la decisione di Trump di uscire dall'accordo sul nucleare e poi con l'introduzione di sanzioni particolarmente severe riducendo di fatto gli introiti petroliferi» spiega Vattani, che illustra le azioni iraniane messe in campo per uscire da questa morsa. «L'Iran prima ha incendiato le petroliere nello stretto di Hormuz, poi ha colpito una raffineria in Arabia Saudita, poi ha abattuto un drone. A questo punto a luglio parte l'azione di mediazione francese perché l'Iran ha cominciato a sottrarsi ad alcuni degli impegni dell'accordo sul nucleare». Il momento più vistoso di questa azione di mediazione è stato quando il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif è atterrato a sorpresa nella località sull'Atlantico dove erano riuniti i leader del G7, al termine di una mattinata segnata da un botta e risposta a distanza tra Emmanuel Macron e Donald Trump proprio sull'Iran. «Gli americani rifiutarono l'incontro con il ministro iraniano, da lì il confronto si è alzato fino a giungere a situazioni drammatiche con razzi lanciati contro basi americane o come quelle più recenti che hanno visto le milizie sciite circondare minacciosamente l'ambasciata americana a Baghdad».

INTELLIGENCE

A questo punto, secondo Umberto Vattani, «Trump voleva far capire che era stata superata la linea rossa e intervenire per ristabilire il principio di deterrenza». Per l'intelligence americana, secondo l'ex ambasciatore, è stato un colpo magistrale individuare l'obiettivo e colpire uccidendo due personaggi di spicco a partire da Soleimani «che è stato l'architetto della politica iraniana in Medio Oriente». Un'azione che ha avuto un effetto superiore alle aspettative con una marea di persone che si è riversata sulle strade, creando consenso soprattutto tra i moderati. Però poi è sorta la domanda: come reagirà l'Iran? «Si pensava ad un'azione indiretta dell'Iran - spiega Vattani - altrimenti sarebbe stato un atto di guerra. Invece l'Iran, andando contro ogni previsione, ha reagito direttamente lanciando missili dal proprio territorio non prima però di aver avvisato gli iracheni che a loro volta hanno informato gli americani per essere certi che i loro missili non avrebbero fatto vittime». Quindi secondo Vattani «hanno scelto un'azione grave quanto quella americana, ma solo a titolo dimostrativo, mentre Trump è riuscito a ripristinare il principio di deterrenza». Ora tutto dovrebbe tornare nei ranghi. «Nel Consiglio di sicurezza dell'Onu queste azioni sono state notificate dagli Usa e dall'Iran come azioni di legittima difesa e dai discorsi fatti dopo gli attacchi da Trump e dalle autorità iraniane si legge l'intenzione di non proseguire».

Anche se da tutta questa vicenda quella che ne esce indebolita secondo il diplomatico è l'Italia. «L'accordo sul nucleare del 2015 lo hanno negoziato Francia, Germania e Inghilterra, oltre a Stati Uniti, Cina e Russia. Perché non c'era l'Italia? Questo fu un grave errore diplomatico. Già nel 1997 eravamo stati il primo Paese a riaprire un dialogo con l'Iran prima dei francesi con il ministro degli Esteri Lamberto Dini. All'inizio degli anni Duemila l'Italia valutò di non partecipare alle riunioni che portarono all'accordo sul nucleare indebolendo di fatto la propria posizione. Ripeto: quello fu un grave errore».

