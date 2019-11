Un black friday di paura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZALONDRA Un nuovo attentato a Londra. E due vittime nel primo pomeriggio di un Black Friday proseguita con un secondo attacco, a L'Aja, che ha fatto tre feriti in una grande strada commerciale del centro e ha visto l'attentatore sparire nel nulla. Riaccendendo in Europa la memoria ancora non sopita della scia di attentati degli ultimi anni. Poco prima delle due del pomeriggio, nella capitale britannica, un uomo alto, dagli occhi scuri e con la barba, secondo le descrizioni dei testimoni, è stato immobilizzato da alcuni passanti e...