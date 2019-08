«Un bis giallo-verde? Mai dire mai Se però vanno con Renzi noi al 60%»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato, domani (oggi-ndr) cadrà il governo?«Vediamo in aula cosa dirà il presidente Conte e, in base a quello che dirà il premier, ci sarà la replica di Matteo Salvini. Diciamo che al momento non ci sono atteggiamenti pregiudiziali».Ma la Lega ritirerà la mozione di sfiducia a Conte?«La mozione di sfiducia al premier non è stata calendarizzata, in base alle comunicazioni che farà in aula si potranno presentare però delle risoluzioni. Vedremo cosa accadrà a Palazzo Madama».Ma è...