Un'auto alla quale non sono stati spenti i motori, ma messi in folle. La presidente dei MUsei civici di Venezia Mariacristina Gribaudi affida a quest'immagine l'attuale situazione dei Musei civici di Venezia complessivamente 11 dicendosi pronta a far ripartire la macchina non appena possibile. Parole che arrivano dopo la decisione del sindaco Luigi Brugnaro che ha fatto discutere, tuttavia appoggiata dalla stessa presidente della Fondazione veneziana di tenere i musei chiusi fino al 1° aprile. Una scelta inevitabile, per Gribaudi, alla luce di un quadro che appare troppo incerto, ancora fortemente condizionato da numeri da contagio poco confortanti. Prova ne è il passaggio del Veneto in zona arancione, che per decreto prevede lo stop delle varie attività museali.

Presidente, come spiega questa decisione?

«Non sappiamo che ne sarà di oggi e domani. In Veneto la pandemia è ora nella sua fase più acuta. Insomma, è difficile immaginare cosa accadrà. Tanti altri musei nel mondo sono chiusi, a conferma di come l'emergenza sanitaria non abbia coinvolto solo noi».

Come commenta le parole del sindaco Brugnaro, che è anche vicepresidente della Fondazione, il quale ha spiegato la scelta con la necessità di garantire comunque la cassa integrazione ai dipendenti e non gravare sul bilancio dell'ente?

«Ha fatto una scelta da buon padre di famiglia e lo ringrazio per il supporto che ci ha dato nei CdA. Sarebbe stato più facile, meno impopolare, dire di aprire i musei; ma in questo momento ha voluto tutelare la Fondazione».

La chiusura fino ad aprile è una scelta irrevocabile?

«Se le condizioni ce lo consentiranno, premeremo quanto prima sull'acceleratore. Quella del 1° aprile è una data non perentoria perché, non appena il mondo sarà pronto a riaprire, lo saremo pure noi. Ci scalda il cuore sapere che sta cominciando ad arrivare qualche prenotazione, anche d'oltreoceano, in vista di marzo. Ecco allora che, in linea con quanto sta accadendo per gli alberghi, mi sento di dire che c'è un barlume di speranza per una riapertura anticipata rispetto alla data indicata dal sindaco a livello precauzionale».

E come la immagina?

«Graduale, a cominciare dai fine settimana e nell'area marciana, per poi allargarsi anche alle altre nostre realtà. Con l'obiettivo di arrivare ad un'apertura estesa a tutta la settimana. Se dovessero esserci i presupposti, ripartire dunque dai weekend con moderazione e attenzione. Esattamente com'era stato fatto a lockdown della primavera scorsa concluso, quando a giugno i Musei civici avevano assistito ad una presenza italiana superiore al 40%. Certo, ora non possiamo però che rispettare il Dpcm».

Quanti giorni ci vorrebbero per il riavvio?

«La Fondazione sarebbe pronta a rimettersi in moto in un paio di giorni anche perché le procedure anti Covid le abbiamo già adottate dal febbraio 2020. Senza considerare che in luoghi ampi come Palazzo Ducale è facile far rispettare le distanze. Nei mesi passati gli orari sono stati flessibili, a conferma di come questa Fondazione sia resiliente».

E ai dipendenti in cassa integrazoone cosa vuole a dire?

«È uno strumento precauzionale, volto a salvaguardare i posti di lavoro. Sono tutte persone speciali, con le quali ho instaurato un rapporto di fiducia e stima. Devono stare tranquilli poiché c'è l'intenzione di ripartire il prima possibile con tutte le attività del nostro paniere. Lo dobbiamo anche ai veneziani, che ringrazio per la pazienza dimostrata in questo periodo».

La Fondazione ha sospeso del tutto la sua attività?

«I servizi essenziali continuano ad essere garantiti. Mi riferisco alla sicurezza, ai presìdi di guardiania mai mancati, e non solo: per ciò che riguarda le attività essenziali, direttore, dirigenti e alcuni conservatori e studiosi si stanno turnando. E stiamo lavorando anche ad alcuni cataloghi».

Quali sono le iniziative previste quest'anno per i 1600 anni dalla fondazione di Venezia?

«È un progetto da noi sostenuto che coinvolgerà i grandi protagonisti della città ancora in divenire. Martedì prossimo ne getteremo le basi insieme al sindaco. Quel che è certo è il tema, incentrato sulla capacità di Venezia di rinascere sempre dopo ogni caduta».

Quale futuro si prospetta?

«Per palazzo Fortuny, danneggiato dall'Aqua Granda, stanno partendo i bandi per gli appalti. Vogliamo riaprirlo a giugno. E a settembre vorremmo inaugurare le 27 stanze restaurate del Correr (dove proseguono i lavori anche nell'ambito dei depositi della sua biblioteca). In piena pandemia abbiamo ricevuto cifre importanti da gruppi industriali come Coop e Pam: 500mila euro ciascuno per Fortuny e Ca' Rezzonico. Mentre negli ultimi cinque anni, donazioni pari ad oltre 10 milioni. E a tal proposito ricordo i comitati francesi per la salvaguardia della città. Il programma delle mostre 2020? E' saltato e alcune verranno presentate nel 2022. Intanto stiamo lavorando a quelle che riguarderanno i nostri depositi d'arte. La Fondazione è pronta per raccontare quello che sarà il futuro di Venezia».

