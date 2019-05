CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Un animale politico che non ha nulla a che fare con gli attuali». L'epitaffio che Massimo Cacciari concede all'avversario politico Gianni De Michelis è, al solito, spiazzante.Che cosa lascia Gianni De Michelis a Venezia e all'Italia?«Io mi auguro che di Gianni De Michelis si parli non per le sue, diciamo, avventure tra nani e ballerine e tangentopoli varie, ma di una persona di grande cultura che ha fatto il ministro ricoprendo cariche importanti e lo ha fatto con grande serietà. E poi c'è anche un aspetto affettivo da parte mia, visto...