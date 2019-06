CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un ampio sorriso e una calorosa stretta di mano hanno aperto ieri nella Sala dei Trattati del dipartimento di Stato a Washington l'incontro tra il segretario statunitense Mike Pompeo e il ministro degli Interni italiano Matteo Salvini. «L'Italia è il più coerente e solido interlocutore in area europea per gli Usa ha raccontato Salvini e io con questa prima missione sono venuto qui per rinsaldare il rapporto storico che ci lega». Il confronto è stato «cordiale, diretto, con pochi preamboli e tante ipotesi di visioni comuni» riguardo a...