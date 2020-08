LA TRAGEDIA

NEW YORK Nuovo decesso di un uomo in custodia della polizia statunitense. Ancora una volta come tre mesi fa con George Floyd, la vittima: Ramon Timothy Lopez, è membro di una minoranza etnica, quella latina. Ancora una volta la morte è avvenuta per strada, davanti al parcheggio di un piccolo centro commerciale a Phoenix.

Anche questa volta ci sono i video a raccontare l'accaduto: i filmati girati dalle telecamere indossate dai poliziotti che avevano in custodia l'uomo di appena ventotto anni.L'episodio è avvenuto il 4 di agosto, ma solo questa settimana la polizia cittadina ha accettato di rendere pubbliche le immagini, sollecitata dai gruppi per la difesa dei diritti civili. Tutto comincia con una telefonata ad un numero di emergenza pubblico. Una donna denuncia la presenza di una persona apparentemente latina, con un tatuaggio sul viso, che si aggira nel parcheggio con fare sospetto. «Apre le portiere delle automobili, sembra di essere in stato alterato. Ha i pantaloncini strappati e salta su e giù sull'asfalto». La prima pantera arriva nel giro di pochi minuti, e gli agenti escono dall'auto urlando. Lopez scappa d'istinto; nelle mani ha una bevanda che risulterà rubata poco prima in un negozio vicino. La fedina penale mostrerà in seguito che aveva avuto un simile incontro lo scorso febbraio, sempre per via di un comportamento sospetto. La sua partner Evangelina Rodriguez ricorda che era stato scosso dall'esperienza, e giustifica la fuga per lo shock che Ramon deve aver provato di fronte alla concitazione dei poliziotti. La rete televisiva locale della ABC racconta che il giovane soffriva di schizofrenia, ma il particolare è smentito dalla Rodriguez, così come dal fratello di Lopez. La fuga si conclude dopo poche decine di metri. Due agenti immobilizzano l'uomo a terra e uno di loro spinge con un ginocchio sulla coscia, mentre l'altro lo ammanetta. La temperatura dell'aria nella città al sud degli Usa quel giorno era di 36 gradi; quella dell'asfalto ad agosto raggiunge i 70. Lopez è stato tenuto supino su quella graticola per oltre sei minuti. Per tutta la durata del video non ha mai proferito una parola; la sua voce era appena un rantolo. Altri agenti nel frattempo intervenuti circondano il corpo che nel frattempo è stato incaprettato, con caviglie e polsi legati tra loro. Uno dei poliziotti constata che il braccio sinistro del sospetto si è rotto durante la colluttazione. Un altro alla radio riferisce che si potrebbe trattare di una persona intossicata. Lopez è invece in stato confusionale perché sta perdendo coscienza. Quando viene trasferito a bordo della pantera gli agenti si rendono conto della gravità del suo stato.

TROPPO TARDI

Tirano di nuovo il corpo fuori dall'auto, lo appoggiano seduto contro la ruota e gli massaggiano il petto. Ma è ormai troppo tardi. I paramedici arrivati sul posto tenteranno invano la rianimazione e dovranno certificare il decesso. A diciotto giorni dalla morte a polizia non ha ancora prodotto un referto medico, ma si può dire che Lopez è morto abbrustolito sull'asfalto per opera delle forze dell'ordine, per aver rubato una bibita. Ancora una volta la reazione violenta degli agenti di fronte ad un uomo disarmato e forse di mente instabile, è inspiegabile e sproporzionata, e non potrà che rinfocolare la protesta popolare.

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

