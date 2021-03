L'INCHIESTA

TREVISO A quasi due mesi dal sequestro del maxi yacht da 50 metri ormeggiato a Sestri Ponente, Paolo Fassa è finito nel mirino di un'altra Procura, quella di Genova. Gli inquirenti liguri accusano il patron della Fassa Bortolo, in concorso con Giuseppe Parodi, il 70enne residente in Svizzera titolare delle società britanniche a cui era formalmente intestato il leasing del Blanca, di aver sottratto al fisco italiano redditi per 21 milioni di euro, omettendo il pagamento delle imposte per 5,5 milioni di euro. La stessa cifra che la guardia di finanza di Genova ha sequestrato ieri mattina all'imprenditore trevigiano. Alla base del nuovo provvedimento, ci sarebbe la fittizia residenza fiscale all'estero, precisamente in Gran Bretagna, di due società riconducibili a Fassa e soltanto sulla carta amministrate da Parodi, ritenuto un «mero prestanome», che sarebbero in realtà società di comodo create al solo scopo di schermare il godimento dello yacht di lusso da parte dell'imprenditore. Sia Paolo Fassa che Giuseppe Parodi (che nel frattempo non è più gli arresti domiciliari ma sottoposto alla più lieve misura cautelare dell'obbligo di dimora, ndr) sono indagati per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte delle due società «esterovestite» nel periodo compreso tra il 2014 e il 2019.

LA DIFESA

«Il decreto di sequestro del gip di Genova notificato ieri mattina a Paolo Fassa ha per oggetto imposte e redditi che non possono esistere - afferma l'avvocato Sebastiano Stufano, il legale del patron della Fassa Bortolo - E questo perché si tratta di società che, come scritto nello stesso decreto, hanno come unico bene l'imbarcazione che è utilizzata esclusivamente da Paolo Fassa per godimento personale. E dunque non può per definizione produrre redditi, esattamente come qualunque bene utilizzato da qualsiasi persona a scopo di godimento personale». Nel dettaglio, l'avvocato Stufano sottolinea che le due società inglesi chiamate in causa «non hanno mai dedotto fiscalmente costi (né avrebbero potuto farlo) in Italia. E infatti, il regime fiscale delle società di comodo, cui fa riferimento il decreto di sequestro, si applica esclusivamente a società che abbiano dedotto fiscalmente costi in Italia. Diversamente non sono configurabili redditi né può essere applicato il regime delle società di comodo a una società estera». In altre parole si tratterebbe di un provvedimento scorretto non solo dal punto di vista giuridico ma anche sotto il profilo logico. E l'avvocato Stufano lo evidenzia, marcando anche il fatto che il sequestro dei 5,5 milioni di euro ai danni di Paolo Fassa «è una duplicazione dei provvedimenti già emessi dall'autorità giudiziaria di Milano, con la quale non c'è stato alcun coordinamento da parte dell'autorità inquirente di Genova. Il tutto sta provocando danni ingiusti all'immagine, e non solo all'immagine - continua il legale - di un imprenditore a capo di un'azienda italiana solida e sana come poche nel panorama economico nazionale, e che da molti anni produce utili importanti. C'è da augurarsi che queste improvvide iniziative giudiziarie non abbiano ripercussioni sulla indiscutibile capacità di Fassa di restare una realtà aziendale ed economica florida, con le annesse positive ricadute sul tessuto economico e sociale in cui la stessa opera, e di continuare a produrre utili e tasse per il fisco italiano».

LE ACCUSE

Al di là dell'omessa dichiarazione dei redditi contestata dalla Procura di Genova, le accuse più pesanti contro Paolo Fassa restano quelle mosse dalla Procura di Milano: frode fiscale e autoriciclaggio. Il patron dell'azienda di calcestruzzi ha già ammesso le proprie responsabilità e, dopo aver già saldato i debiti con l'erario, sta discutendo con gli inquirenti milanesi per chiudere la questione con un patteggiamento per i soli reati fiscali. «So di aver ordinato di fare una cosa illegale - aveva detto davanti ai magistrati milanesi Giordano Raggio e Paolo Storari - soltanto che non me ne sono occupato nei dettagli, l'hanno fatto altri per me». Segno che il giro di fatture per operazioni inesistenti per acquistare e mantenere il Blanca sarebbe stato ordinato proprio da Fassa. «Non dimentichiamoci però che Paolo Fassa si è presentato spontaneamente in Procura - conclude l'avvocato Stufano - si è assunto le proprie responsabilità e ha saldato i debiti con l'agenzia delle entrate». Già, perché a conti fatti dal 17 ottobre 2020, giorno in cui l'industriale è stato interrogato, nelle casse dell'erario sono stati versati 4 milioni di euro da parte della Fassa srl e circa 2 milioni da Paolo Fassa come persona fisica. Circostanza che, secondo Stufano, fa cadere l'autoriciclaggio non essendoci più il provento dell'azione illecita.

Giuliano Pavan

