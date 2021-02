L'EMERGENZA

BELLUNO Siamo quasi a una decina di perturbazioni con precipitazioni nevose record che si sono abbattute nel Bellunese, dal dicembre scorso a oggi. Quattro solo a gennaio. Ora anche febbraio fa i conti con il maltempo. L'ondata che sta interessando in queste ore le Dolomiti ha causato danni dal Comelico a Falcade, dove ci son stati allagamenti, e Cibiana per la neve che mette a rischio i tetti. Una ventina gli interventi dei vigili del fuoco, tutti per piccole emergenze. Ma a pagare il prezzo più alto, ancora una volta, è la Val di Zoldo. Ad un mese dalla riapertura della Sp251, in località Solagnot (seppur ancora a senso unico alternato), e dopo due mesi dallo smottamento che aveva invaso la strada in prossimità della galleria San Giovanni, la Val di Zoldo è di nuovo isolata. Una nuova frana è caduta ieri attorno alle 13.30 lungo la via di collegamento tra la valle e Longarone, all'altezza della galleria San Giovanni. Nello stesso punto in cui il 5 dicembre scorso ci fu un fenomeno simile con chiusura della strada.

LO SMOTTAMENTO

Erano le 13.30 di ieri, quando una scarica di fango, alberi e sassi è piombata con fragore sulla strada. Circa 200 metri cubi di materiale, tanto ma meno rispetto allo smottamento del 5 dicembre scorso. I detriti hanno trascinato giù con sé i gabbioni di contenimento installati da Veneto Strade a dicembre, schiantandosi sulla carreggiata ad un metro dall'ingresso della galleria lato Zoldo.

Sul posto sono arrivati subito militari della locale stazione dei carabinieri, i vigili del fuoco e le squadre di Veneto Strade, al lavoro per spostare e ripulire. Nessun danno e nessuna persona coinvolta, fortunatamente, ma l'intero abitato oggi è ancora una volta isolato. La tensione sale e il sindaco Camillo De Pellegrin per primo non fa segreto della sua frustrazione. «Non potevamo evitarla, questo va capito ripete e ripete -, fino a quando non verranno fatti interventi risolutivi a monte possono succedere questi smottamenti nei giorni di maltempo».

Ed è per questo che la strada resterà chiusa fino a quando il meteo non si assesterà e il terreno non tornerà stabile. Prima sarebbe troppo pericoloso. Dunque nuovi disagi per gli zoldani, che da ieri sera sono tornati a puntare la sveglia prima dell'alba per poter raggiungere in tempo il posto di lavoro. E guai anche per chi aveva deciso di passare un po' di tempo nella casa delle vacanze. Per raggiungere Longarone e da lì la Valbelluna, infatti, servono almeno un'ora e mezza per chi parte da Pecol, perché il giro per Passo Cibiana, Forcella Staulanza e Passo Duran impone un allungamento del percorso di almeno 40 minuti.

È la dura vita di chi resiste nelle terre alte, ma è un'ingiustizia a cui il primo cittadino ha chiesto da tempo venga posto fine con interventi davvero risolutivi: «Due mesi fa spiega De Pellegrin erano stati installati i gabbioni, rifatto lo scolo dell'acqua e ripulito il versante dal materiale instabile. Secondo il programma l'intervento più importante però avverrà in primavera, adesso il meteo non lo permetterebbe, e a condurlo saranno i Servizi forestali».

NEVE SENZA FINE

Neve, neve e ancora neve. A Misurina nella notte ne sono caduti altri 20 centimetri. Ma i fiocchi non si sono fermati per tutta la giornata e vanno ad aggiungersi all'alta coltre bianca che già c'è sulle Dolomiti. Il bollettino di neve al suolo diffuso ieri mattina da Arpav segnava quasi 3 metri a Ra Vales Cortina (2615 metri di quota), 2 metri e mezzo a Col dei Baldi (1900 metri di quota Zoldo-Alleghe). Per oggi l'Arpav prevede ancora precipitazioni nevose sopra i 1000/1200 m, localmente a quote più basse. E nevica ancora.

Alessia Trentin

