TREVISO Bruno Zago espande i suoi interessi sull'Altopiano dei Sette Comuni. La Gar Gestione alberghi e ristoranti, che fa capo al re trevigiano della carta e del cartone, si è infatti aggiudicata la concessione ventennale del Centro sci fondo e del Rifugio Campomulo. L'ulteriore tassello va così ad aggiungersi alle altre attività controllate dall'industriale della Marca nella zona: l'aeroporto di Asiago e lo Sporting Hotel, in centro al capoluogo. Nella gara indetta dal Comune di Gallio, la sua offerta ha superato quella dell'unico altro concorrente: la Campolongo snc, di Ivano Mosele e Riccardo Stefani, gestori dell'omonimo comprensorio di piste da sci di fondo. Questa ha ottenuto un punteggio di 92.5 rispetto ad un bando che prevedeva fino a 60 punti per i contenuti della proposta e altri 40 per il valore economico, a partire da un canone base di 36mila euro annui. Il vincitore, invece, ha totalizzato la valutazione massima. Zago, che ha fondato e guida, insieme alla sua famiglia, il Gruppo Pro-Gest, tra le maggiori realtà europee nella produzione e lavorazione di carta per ondulatori, cartone e prodotti per l'imballaggio, oltre 337 milioni di euro di fatturato nei primi nove mesi del 2020 e più di 1.100 dipendenti, ha annunciato un investimento di almeno un milione di euro per un deciso rinnovamento del rifugio. Verrà dotato, ad esempio, di una piccola spa e le sei camere verranno trasformate in altrettante suite. Obiettivo dichiarato: puntare ad una clientela di alto livello, pur senza perdere la tipica atmosfera montana. Dopo una prima tranche di lavori, la riapertura è prevista per il primo luglio, in tempo per la prossima stagione estiva, per poi completare la ristrutturazione entro l'estate 2022.

