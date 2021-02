Ieri Ivana Vinciprova, segretaria d'albergo all'Hotel Malita di Arabba, comune di Livinallongo del Col di Lana, ed il marito che lavora sulle piste ed ora è in cassa integrazione, sono andati in banca a chiedere di bloccare il mutuo. «Abbiamo inoltrato la domanda spiega . I sentimenti? È quasi umiliante, perché qui siamo persone abituate ad onorare gli impegni. Ma la situazione è questa». Per Ivana in tempi normali la stagione invernale sarebbe iniziata a dicembre per protrarsi sino a metà aprile, quella estiva da fine maggio ad ottobre. «Ed invece siamo qui, fermi dallo scorso marzo, dopo aver lavoricchiato un po' fra luglio ed agosto». Ivana ha anche provato a cercare qualcosa in zona, perché lontano non è possibile con una figlia piccola e quindi in età scolare. «I soldi? Mio marito è in cassa integrazione ed io ho ancora un po' di disoccupazione: bisogna tenere duro». E così quando va a fare la spesa, Ivana è attenta ai prezzi e a non prendere cose non strettamente indispensabili. Gli ultimi giorni sono stati difficili: «Adesso sembrava che dovesse ripartire tutto ed eravamo stati contattati dal datore di lavoro che ci aveva fatto sapere che sì, lui avrebbe riaperto. Invece domenica sera è arrivata la doccia fredda: uno stop che ci ha messo a terra. È stata la proprietaria dell'albergo ad avvisarci del nuovo rinvio per l'apertura delle piste. Ed è sceso il gelo». Anche perché, conferma Ivana Vinciprova, questa volta le speranze c'erano: «Avevamo creduto all'ordinanza regionale. Ci sarebbero rimasti due mesi di lavoro, non tanto, anche perché piste ed alberghi non avrebbero potuto essere affollati al 100% della capienza, ma era già qualcosa: eravamo quasi felici; altri invece erano più scettici e dicevano di aspettare per esultare». Quali siano i sentimenti, Ivana lo spiega così: «Sono contrastanti: la rabbia certo, poi la delusione. Poi ci diciamo: va bene, se hanno deciso così, d'accordo, se le cose stanno così, facciamo così. Anche perché siamo rispettosi di chi non c'è più. Andiamo avanti: l'importante è la salute, ma è dura anche così. La certezza? Che quando riparte tutto, qui il lavoro c'è».

G.S.

