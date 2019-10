Umbria, in testa la candidata leghista Polemica sui fondi al suo avversario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TEST PERUGIA Circa otto milioni di euro in «fondi» pubblici per la ricostruzione post sisma a Norcia erogati al gruppo della famiglia di Vincenzo Bianconi, imprenditore alberghiero nel centro umbro colpito dal sisma del 2016 e ora candidato per il Pd ed il M5s alla presidenza della Regione Umbria. A fare i conti è stato il quotidiano il Corriere dell'Umbria parlando di hotel da ristrutturare, di gare e affidamenti per i servizi mensa dei moduli abitativi degli sfollati e del trasporto scolastico (con un'altra azienda). Un articolo che ha...