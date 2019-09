Umbria, i dem come M5S: «Penale di 30.000 euro per chi cambierà casacca»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PATTOPERUGIA Un dazio da trentamila euro per chi sceglierà di passare con Renzi. O con qualsiasi altro gruppo. In Umbria il Pd blinda i candidati al consiglio regionale, ma stavolta è Zingaretti a copiare Di Maio.Nel Cuore verde si voterà il 27 ottobre, in anticipo rispetto al previsto perché l'inchiesta sui concorsi all'ospedale di Perugia ha decapitato giunta regionale e Pd. Ieri sono state consegnate tutte le liste in Corte d'Appello e venerdì sera i venti dem in corsa per il parlamentino umbro sono stati convocati nello studio di...