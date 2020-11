LA TRAGEDIA

POZZONOVO Dramma ieri mattina, alle 12.45, all'aviosuperficie Colli Eugnanei di Pozzonovo (Padova), dove un pilota 52enne è morto a seguito di un errore di manovra commesso qualche istante dopo essere atterrato con il suo ultraleggero Firefox, comprato in società con alcuni compagni di corso.

IL RITRATTO

Roberto Brighenti, tecnico amministrativo all'Università di Padova, al settore Servizi tecnici e informatici, aveva infatti conseguito il brevetto di pilota soltanto un paio di mesi fa, a pieni voti. Aveva coronato così il suo più grande sogno, a conclusione di un percorso di formazione durato circa un anno. Allievo eccellente, il 52enne era però ancora inesperto. Mercoledì scorso il suo primissimo volo in solitaria, sempre all'aviosuperficie Colli Euganei di Pozzonovo, da cui era tornato a casa entusiasta: non aveva molte ore di volo alle spalle e proprio questo potrebbe essere stato determinante e avergli fatto commettere quell'unico, ma fatale, sbaglio.

Secondo il racconto dei testimoni, l'aereo, dopo un volo di mezz'ora, era già atterrato quando qualcosa è andato storto. Il carrello ha toccato la pista, ma poi il velivolo ha ripreso velocità, staccandosi dal suolo. Prima di riuscire a decollare nuovamente, il Firefox si è capovolto, intrappolando il suo pilota. Brighenti è stato sbalzato dal sedile, ha impattato violentemente contro la struttura della cabina, finendo per rimanerne schiacciato. L'incidente è avvenuto davanti agli occhi di un nutrito gruppetto di persone, che si erano fermate proprio per seguire le manovre del pilota. Tra i presenti c'era anche un medico: ha tentato inutilmente di rianimarlo, fino all'arrivo dell'ambulanza. Neppure il personale del Suem, tuttavia, ha potuto fare nulla per salvare il 52enne, morto dopo pochi minuti per le gravi lesioni riportate. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Este e i carabinieri della Compagnia di Abano Terme, che hanno effettuato i rilievi fino al tardo pomeriggio.

LA DINAMICA

Le precise testimonianze dei presenti hanno però presto permesso di chiarire la dinamica. Pare infatti che Roberto Brighenti volesse cimentarsi nel cosiddetto touch and go, la manovra che mette insieme in rapida sequenza atterraggio e decollo, molto utilizzata nell'insegnamento per far prendere dimestichezza agli allievi. In pratica dopo la toccata sulla pista, il pilota deve effettuare rapidamente le manovre necessarie per passare dalla configurazione di atterraggio a quella di decollo, aumentando la potenza del motore fino al nuovo decollo. Proprio durante questa ultima fase Brighenti avrebbe perso il controllo dell'aereo, che si è come impennato, rovesciandosi e imprigionando il suo pilota. Ai carabinieri è toccato dare notizia di quanto avvenuto alla compagna dell'uomo, Renata Zanella, infermiera all'ospedale di Padova.

