IL RETROSCENA

ROMA Fa di tutto per tenersi a distanza dai risultati di lunedì prossimo, ma le nuvole si addensano e minacciano tempesta proprio sulla testa di Giuseppe Conte. Gli esponenti dei due principali partiti della maggioranza sono impegnati a testa bassa in vista del doppio appuntamento elettorale, ma mentre il segretario del Pd Nicola Zingaretti spinge i suoi candidati nelle regioni ed eleva il suo partito ad unico baluardo contro «l'avanzare delle destre» - altro modo per chiedere il voto unico - Di Maio spiega con chiarezza che la principale preoccupazione del M5S è «il referendum sul taglio dei parlamentari e il Recovery fund».

I PROBLEMI

Due partite incrociate destinate a breve a ritrovarsi in un unico luogo di compensazione: il governo. Dal palco di Modena Zingaretti ha chiuso la Festa dell'Unità sventolando ancora una volta la bandiera europea e ponendo il suo partito da un lato di un sistema bipolare che tra breve, con la legge elettorale proporzionale che piace ai dem, non ci sarà più. Il «basta con i se e i ritardi» è rivolto direttamente all'inquilino di palazzo Chigi. Mentre al M5S, chiede perchè non si debba ricorrere al Mes, e a Renzi, Calenda e Bonino di smettere di considerare in tv il Pd come un avversario. Zingaretti non evoca la parola rimpasto che invece pronuncia senza problemi il suo vicesegretario, ma il discorso di Modena contiene una buona dose di ultimatum. Andrea Orlando non si invece problemi lessicali. Intervistato da Radio24, parla della necessità di un tagliando al governo dopo il voto del prossimo fine settimana e, pur non ritenendolo fondamentale rispetto alla «fase nuova» che deve partire dopo il voto, dice: «Non escludo che possa esserci un effetto sull'assetto del governo».

Un uno-due, quello del segretario Pd e del suo vice, che scaricano su palazzo Chigi molte delle responsabilità legate non solo alla predisposizione dei piani, ma anche all'effettiva spesa delle risorse che l'Europa mette a disposizione. All'appuntamento con il «tagliando» il Pd arriverà con il risultato delle regionali che possono irrobustire l'attuale segreteria - ed allontanare Stefano Bonaccini - solo se riuscirà a tenere oltre alla Campania, anche la Toscana e almeno la Puglia. Il M5S ignora le elezioni regionali, anche se rischia risultati ad una cifra, e ritrova un minimo di unità con il referendum che dovrebbe confermare una delle battaglie storiche del Movimento che avrebbe dovuto aprire il Parlamento come una scatola di sardine. Anche se alcuni big, in testa Alessandro Di Battista, si sono eclissati, in prima linea è sceso Beppe Grillo a sostenere il tour elettorale di Di Maio e Crimi. Anche se il risultato viene dato per scontato il ministro degli Esteri mostra qualche preoccupazione quando invita gli elettori a votare Sì «anche se sono contro il M5S». E che questo sia il tallone d'Achille dei fautori del taglio lo hanno cominciato a comprendere anche nel centrodestra come si comprende dal No del leghista Giancarlo Giorgetti che si è unito ai contrari della prima ora, come gli azzurri Cangini e Baldelli. Ma se anche una sostenitrice del Sì come Giorgia Meloni dice: «Mi pare che stia prendendo piede il no al referendum, sarebbe una cosa incredibile», significa che la partita non è chiusa e che la settimana che si apre oggi potrebbe avere qualche influenza sul voto di domenica.

E poichè la settimana inizia con la non facile riapertura delle scuole e la ripresa nelle città di una mobilità che potrebbe far risalire i contagi, qualora l'«incredibile» della Meloni dovesse realizzarsi sarebbe difficile per il governo allontanare responsabilità o evitare quel rimpasto che Conte subirebbe senza però poterlo ostacolarlo. Nel mirino da settimane ci sono Lucia Azzolina, Nunzia Catalfo, Alfonso Bonafede e Paola De Micheli. Anche se i partiti premono e soprattutto nel M5S in molti scaldano i motori, il puzzle non sarà facile ricomporlo per un Conte-ter. Italia Viva chiede infatti più spazio e nel Pd si vorrebbe un impegno diretto del segretario anche a costo di tornare a votare per la regione Lazio insieme al comune di Roma.

Marco Conti

