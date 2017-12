Ultima ora progetto a scuola contro le notizie bufala in rete

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OSSERVATORIOFIRENZE Si chiama «Ultima Ora» il progetto nato dalla partnership tra Sky Academy e Osservatorio Permanente Giovani-Editori. Si chiama «Ultima Ora» come quella più attesa prima della campanella che segna la fine del tempo passato sui banchi di scuola e il ritorno al mondo esterno. Ma anche come la notizia più fresca. L'iniziativa, nata per incoraggiare i ragazzi ad analizzare le notizie con spirito critico e indipendente, si rivolge agli studenti delle scuole secondarie superiori con l'obiettivo di promuovere...