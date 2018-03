Ultima offerta ai dem: io premier ma dai ministri allo Ius soli si tratta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENA ROMA «Non abbiamo paura di andare al voto, non abbiamo nemmeno bisogno di cambiare la legge elettorale», cammina leggero, soddisfatto di sé questo fedelissimo di Di Maio in via dell'Umiltà. Si è appena conclusa la conferenza stampa che il leader M5S ha voluto tenere solo con i corrispondenti esteri. E per una volta tornano a fare i conti da soli i Cinquestelle, delusi dalle poche telefonate «e tutte in politichese» ricevute dal 5 marzo ad oggi. «Il Pd non ha capito che se si torna a votare, scompare, pensi ai propri...