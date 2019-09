Ufo, la conferma dei top gun: «Non sono di questo mondo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAROMA Il pegno da pagare non è di poco conto, ovvero dimenticare l'indimenticabile acronimo Ufo (Oggetti volanti non identificati) per adottare l'insipido e pure un po' ilare e cacofonico Uap (Fenomeni aerei non identificati), ma intanto ecco che per la prima volta la Marina militare americana mette il timbro di autenticità su tre documenti-video destinati a diventare caposaldi nella storia dell'eterna caccia ad altri eventuali inquilini dell'universo. «La Marina degli Stati Uniti, indica come genuine manifestazioni del fenomeno Uap...