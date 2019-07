Ue, von der Leyen vuole una donna per il commissario Trenta o Bongiorno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA La maionese impazzita del governo giallo-verde regala un'altra chicca. Né la Lega, né i 5Stelle puntano più, almeno ufficialmente, all'importante poltrona di commissario europeo alla Concorrenza.Luigi Di Maio dichiara: «La mia parola è una. Il commissario, fondamentale per l'Italia, deve essere della Lega. Mi dispiace per Giorgetti che si è ritirato, ma quel partito ha tante altre persone. Decideranno loro». Ma Matteo Salvini attacca: «Se qualcuno pensava che la Lega andasse con Merkel e Macron per portare a casa un...