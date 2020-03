IL CASO

BRUXELLES Due settimane di tempo per sanare la frattura tra i governi e, soprattutto, dare un segnale ai cittadini e a ai mercati che la Ue è in grado di rafforzare la risposta alla crisi. La palla torna nelle mani dei ministri finanziari dell'area euro ed è legittimo chiedersi se riusciranno a trovare una soluzione dopo non essere stati in grado di imbastirne una accettabile per tutti.

I 27 leader hanno comprato un po' di tempo e tutti sanno che la divisione tra i due fronti è profonda: i nordici con la Germania indisponibili a procedere verso la condivisione dei rischi finanziari; il fronte del Sud con Italia e Spagna appoggiati dalla Francia ma anche dall'Irlanda, fino a poco tempo fa incasellata nella Nuova Lega Anseatica, il gruppo di 8 stati più ortodossi in materia di conti pubblici. La strada è tutta in salita, ma a Bruxelles chi segue da vicino gli sviluppi politico-diplomatici nota come non sia credibile uno scenario di rottura prolungata. Il primo fattore è che non si sta correndo un rischio generico di peggioramento dell'economia in conseguenza della semiparalisi produttiva: la recessione è già tra noi e si teme un'ondata di disoccupazione di massa. Richiede misure eccezionali a tutti i livelli. L'Ocse indica che ogni mese di confinamento implica una perdita di 2 punti percentuali del pil su base annua alle principali economie mondiali. Nelle economie avanzate la riduzione del prodotto iniziale dovrebbe essere del 20-25%: per l'Italia un po' superiore al 25% come il Regno Unito; Francia e Usa 25%; Germania e Giappone 30%. Il segretario Angel Gurria: «Serve un'azione più netta e più coordinata dei governi, spendere ora o conseguenze tragiche».

C'è anche altro: il rischio che dalla recessione scaturisca una crisi finanziaria che può scaricarsi sui paesi maggiormente indebitati. Il secondo fattore è di altra natura, tutta politica. Il presidente francese Macron si è trovato nel campo di Conte e Sanchez nel braccio di ferro sul coronabond e sui prestiti del fondo salva-stati senza condizioni tipo Grecia, mentre la cancelliera Merkel era nel fronte opposto: è poco credibile che la divaricazione Parigi-Berlino si confermi come il tratto distintivo di questa stagione. Tutto questo fa ritenere che confezionare qualcosa a qualsiasi costo è inevitabile. Il coronabond appare al momento sotterrato. Il premier olandese Rutte lo ha ribadito: «Non vogliamo una mutualizzazione del debito». L'Olanda è il capofila del gruppone del Nord e il premier portoghese Costa ieri è sbottato accusandola di avere una posizione «ripugnante e meschina»: il ministro delle finanze Hoekstra vorrebbe mettere sotto indagine Ue gli stati che non hanno margine di bilancio per fronteggiare la pandemia. Tanto per dire dell'atmosfera da resa dei conti alimentata dalle posizioni più estreme.

Merkel non pensa cose diverse sul coronabond e anche sui prestiti Mes. Però non necessariamente un bond europeo comporta un rischio superiore alla parte per la quale ogni stato in definitiva è garante in base alla propria quota di partecipazione. Da tempo si parla di un maggiore coinvolgimento della Banca europea degli investimenti, ma perché possa impegnarsi in una unica operazione significativa in termini di volume di risorse e serva da segnale per la fiducia dei mercati, potrebbe essere necessario un aumento di capitale da parte degli stati-azionisti. In ogni caso la Bei non sostiene i bilanci degli stati ma finanza progetti. Un'altra soluzione potrebbe essere una nuova linea di credito del Mes per le calamità sanitarie/naturali: in tal caso probabilmente i fondi sarebbero meno cospicui rispetto alla linea di credito rafforzata con condizionalità, per la quale si prevede fino al 2% del pil nazionale (per l'Italia 36 miliardi). E senza condizionalità non potrebbe entrare in gioco la Bce se il paese in questione avesse difficoltà a finanziarsi sul mercato. La Commissione può emettere titoli come nel caso del Meccanismo per la stabilizzazione finanziaria nel 2010 sotto garanzia del bilancio Ue. E c'è la possibilità di un'assistenza finanziaria Ue a uno stato per calamità naturali o di circostanze eccezionali. Cosa molto diversa da uno strumento che sia un'àncora finanziaria europea.

Antonio Pollio Salimbeni

