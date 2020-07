IL VERTICE

BRUXELLES «Ci sono divergenze, non so se raggiungeremo un accordo prima della fine dell'estate, sarebbe positivo concludere al prossimo Consiglio, ma non so se basterà un incontro. Il percorso è ancora lungo. È il momento di costruire ponti tra noi, c'è bisogno di una risposta poderosa che non sia troppo ridimensionata». Angela Merkel non si sbilancia sull'esito del vertice dei capi di stato e di governo del fine settimana. Né si sbilancia il premier Giuseppe Conte, a colloquio con la cancelliera al castello di Meseberg: «Ora tocca al Consiglio europeo decidere, i tempi sono importanti perché una risposta adeguata ma intempestiva diventa inadeguata, se non riuscissimo a chiudere in questo scorcio d'estate rischiamo di trovarci in difficoltà vere».

LA POSTA IN PALIO

Scadenza importante per entrambi l'incontro a nord di Berlino: per Merkel perché deve costruire la tela attorno alla proposta di mediazione del presidente Ue Michel su Next Generation Eu, da finanziare raccogliendo sul mercato 750 miliardi, e bilancio 2021-2027 a fronte di molte resistenze: dei 4 stati «frugali» (Olanda, Svezia, Danimarca e Austria) più Finlandia sull'equilibrio tra sussidi e prestiti e sull'entità dell'operazione, e dell'Est sull'eccesso di aiuti all'Ovest, sul rispetto dello stato di diritto.

Se Merkel e Conte concordano sulla necessità di dare una risposta comune alla crisi forte, non concordano su un punto politico importante. Nella conferenza stampa prima della cena la cancelliera ha ricordato che Michel «ha proposto che i singoli stati trattino con la Commissione sul modo in cui dovranno essere spese le risorse e che alla fine il Consiglio decida a maggioranza qualificata: mi sembra una buona soluzione che potrei sostenere, non è un ostacolo, la proposta è ok».

Conte invece intravvede rischi per l'Italia: «Ben vengano criteri, regole di spesa e governance per rendere trasparenti le scelte dei paesi, ma devono essere tali da permettere effettività di reazione». La proposta Michel «è un buon punto di partenza, recepisce il livello di ambizione politica necessaria, ma ci sono criticità: non è interesse di nessuno introdurre condizionalità che rendono di scarso impatto concreto il sostegno europeo compromettendone l'efficacia, sarebbe una follia: una risposta solida e coordinata che diventa impraticabile significa perdere tempo e illudere i cittadini mentre è interesse di tutti che la ripresa sia pronta e generale». L'Italia è favorevole al coinvolgimento del Consiglio ma «la fase attuativa non è compito del Consiglio, su questo non voglio transigere».

Per assicurarsi il consenso dei «frugali», Michel propone che il Consiglio abbia un ruolo diretto anche nella supervisione sull'attuazione dei piani di rilancio e indiretto nel via libera agli esborsi. Un processo che nella proposta von der Leyen era strettamente inquadrato nelle procedure della Commissione, rendendo più difficile la prevalenza di una logica di blocco. Poi c'è il cappio dei tempi: Michel propone che i piani per investimenti e ripresa 2021-2023 con controllo nel 2022 per la tranche finale per il 2023 mentre la Commissione propone scadenza 2024). I fondi non usati entro 3 anni vengono disimpegnati. Gli impegni legali per i programmi devono essere assunti entro fine 2023 con pagamenti entro fine 2026. La stessa von der Leyen propone che le riforme vanno attuate in 4 anni, gli investimenti in 7. Una sfida difficile per i tempi biblici italiani. Sulla procedura il punto politico-giuridico sollevato dall'Italia ha una sua forza, ma sulla capacità di spesa e di riforma la posizione italiana è debole.

Richiesta di commentare se l'attendismo di Conte sul ricorso ai prestiti del Mes (fondo salva-stati) indebolisca la posizione dell'Italia nel negoziato, Merkel ha risposto: «Nelle posizioni italiane non vedo elementi che possano mettere in pericolo il progetto» di rilancio.

Antonio Pollio Salimbeni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA