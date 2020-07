LA GIORNATA

BRUXELLES Si spera in un accordo nella notte, vicini alla scadenza del quarto giorno di defatiganti e tese riunioni. In serata il quadro è più preciso e il presidente dell'Unione Charles Michel dopo aver rinviato di ora in ora l'avvio della riunione a 27, ha presentato la sua proposta negoziale. L'ultima. Cauta speranza abbastanza generalizzata, però al momento di stampare il giornale la discussione era ancora in corso.

LE CIFRE

Diverse le novità sul tavolo: il valore del pacchetto anticrisi resta di 750 miliardi di cui 390 per le sovvenzioni a fondo perduto e 360 per prestiti. Rispetto alla proposta von der Leyen scendono i primi (da quota 500) salgono considerevolmente i secondi come chiedevano i «Frugali». In questo quadro (beninteso se il quadro fosse confermato) stando a primi calcoli indicati da fonti nazionali, la posizione dell'Italia sarebbe invidiabile: il totale degli aiuti sarebbe di 208,8 miliardi di cui 81,4 sussidi e 127,4 prestiti a fronte della precedente proposta von der Leyen che prevedeva 81,807 miliardi e 90,938 rispettivamente per un totale di 173,826 miliardi. Rispetto alla proposta della Commissione, per l'Italia dunque si tratterebbe di una leggera diminuzione dei sussidi (-0,407 miliardi) e di un forte aumento dei prestiti (+36,462 miliardi).

Quello che conta per l'Italia la chiave di allocazione delle risorse, che sono concentrate sul Fondo per la ripresa e la resilienza (vale 672,5 miliardi di cui 360 per prestiti e 312,5 per sussidi) e il programma ReactEu per la coesione territoriale (47,5 miliardi). Si tratta dei capitoli sui quali l'Italia ha il ritorno maggiore. E uno dei fattori che conta per il risultato finale è il peso della perdita di pil dopo una variazione del calcolo di riferimento per determinare le quote.

IL BRACCIO DI FERRO

E veniamo alla questione che è stata al centro del lungo e drammatico braccio di ferro fra «Frugali» e quasi tutto il resto del Consiglio: chi decide che cosa, chi blocca chi. Qui il premier olandese Rutte e il cancelliere austriaco Kurz registrerebbero una battuta d'arresto: infatti non si prevede alcuna possibilità di veto. Tuttavia viene rincarata la dose di controllo con un meccanismo di pressione che in certe situazioni può incidere nelle scelte di un paese (specie se fosse sottoposto anche a pressioni di mercato). Non sono previste decisioni all'unanimità, per Rutte un feticcio. Michel propone un «freno»: i piani di ripresa e resilienza (comprendono le riforme) sono valutati dalla Commissione entro 2 mesi sulla base della coerenza con le raccomandazioni Ue, gli obiettivi di rafforzare la crescita potenziale, favorire la creazione di posti di lavoro, la capacità di reazione alle crisi, la transizione digitale e verde. Poi il via libera dell'Ecofin che decide a maggioranza qualificata entro 4 settimane.

Per bocciare la proposta occorre una minoranza di blocco, che i frugali non detengono da soli. Però si prevede un percorso che implica il «rispetto soddisfacente delle pietre miliari rilevanti» e degli obiettivi». Nella tradizione dei salvataggi (vedi Grecia) si tratta di atti normativi o amministrativi ritenuti necessari per raggiungere i target. La Commissione deve chiedere l'opinione del Comitato economico finanziario, di cui fanno parte gli Stati, «se, in via eccezionale, uno o più Stati membri ritengono vi siano gravi deviazioni dal soddisfacente raggiungimento delle pietre miliari e degli obiettivi, possono chiedere al presidente del Consiglio europeo di sottoporre la questione al successivo Consiglio europeo». In tal caso, nessuna decisione sulla valutazione del rispetto degli impegni assunti dallo stato e sull'esborso deve essere presa fino a quando il successivo Consiglio europeo (massimi responsabili di governo) non ha «discusso in modo convincente (decisive, in inglese) della questione». Ciò deve avvenire entro tre mesi.

GLI SCONTI

Per far digerire il mancato veto ai «Frugali», aumentano gli sconti ai loro contributi al bilancio Ue: la Danimarca passa da 197 milioni inizialmente proposti a 322 milioni; l'Austria da 237 a 565; la Svezia da 798 a 1,069 miliardi; l'Olanda da 1,576 miliardi a 1,921. Per la Germania conferma a 3,671 miliardi.

Antonio Pollio Salimbeni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA