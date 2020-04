IL RETROSCENA

ROMA La crisi che sta attraversando il Paese si impasta con quella del M5S ormai balcanizzato e incapace persino di votare all'unanimità contro una mozione di FdI secondo la quale mai il governo dovrebbe far ricorso al Mes.

LE CONTORSIONI

Sette grillini votano a favore e uno si astiene in una Camera dove salta anche l'accordo preso dai gruppi di contingentare le presenze. Il partito di Giorgia Meloni tenta il blitz schierando non il numero di deputati previsto, ma tutto il gruppo e la mossa costringe la maggioranza a far partecipare la voto anche coloro che erano stati messi in stand-by. Se ne lamenta Stefano Ceccanti, parlamentare Pd e da tempo fautore del voto a distanza, mentre si irrita il presidente della Camera Roberto Fico.

Il resto della giornata sta tutto nei numeri di un Movimento che perde pezzi (ieri altri due espulsi) e non controlla gli eletti. Chi «rema contro la squadra» «indebolisce ciò che forse credeva di difendere», sostiene il reggente Vito Crimi. All'ala ideologica e antieuropeista - guidata Di Battista - contraria per principio, si contrappone quella realista di chi attende di conoscere i dettagli del nuovo Mes che, come promette il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, «non avrà condizioni pesanti» perché «non vogliamo rendere ancora più difficile la situazione all'Italia». In attesa di conoscere il regolamento del Mes, l'ala governativa dei 5S cerca di rendere meno debole possibile la posizione di Giuseppe Conte impegnato a spuntare un Recovery-found che permetta di ricevere rapidamente risorse a fondo perduto. La sintonia registrata ieri nel voto alla Camera di una parte del M5S con le tesi sovraniste di Lega e FdI oltre ad imbarazzare Crimi, rischia di far saltare la maggioranza al Senato e di prepararne una tutta nuova. Quello che l'azzurro Osvaldo Napoli chiama «il buon senso del Cavaliere», che ha schierato FI contro la mozione di FdI e Lega, potrebbe infatti trasformarsi presto in una disponibilità più concreta che potrebbe non trovare ostacoli qualora nel M5S dovesse prevalere il terrore per le urne. Non a caso da giorni Matteo Renzi insiste sulla necessità di sfruttare i 36 miliardi del Mes. Una linea condivisa dal Pd, anche se al Nazareno si cerca di non usare l'argomento come una clava nei confronti dell'alleato. «Il Mes è utile e lo ha capito anche il M5S». L'ottimismo di Ettore Rosato (Iv) stride però con il dibattito interno al Movimento che oscura anche «la comprensibile soddisfazione di Conte», come la definisce l'ex premier Enrico Letta, per i risultati dell'ultimo Consiglio europeo.

Mentre in Italia prosegue «l'idiota dibattito sul Mes» (Emma Bonino dixit), il futuro dei Recovery found è in mano alla Commissione con il vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis che, intervistato da Bloomberg, sembra confermare quella che Benedetto Della Vedova definisce «risposta potente della Ue». Il Fondo avrà una disponibilità «più vicina a 1,5 trilioni di euro che a un trilione». «La Commissione va sul mercato - spiega Dombrovskis - e fornisce soldi al Recovery Fund». Si profila quindi la nascita di un fondo per la ripresa, ma le posizioni restano ancora distanti tra coloro che vogliono denaro a fondo perduto e i paesi del Nord contrari. Inoltre i paesi mediterranei spingono per accelerare il processo ipotizzando anche una soluzione ponte - come le garanzie anticipate dagli Stati - in modo da avere il fondo operativo già in estate. Il Fondo «non serve tra due anni ma presto» - sostiene Paolo Gentiloni, commissario Ue all'economia - e dovrà essere composto da «prestiti a 30-40 anni» e da «sovvenzioni dirette» necessarie per «evitare che da questa crisi si esca con dei vincitori e dei perdenti. Perché questo metterebbe a rischio l'eurozona».

Marco Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

