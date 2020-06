LA GIORNATA

ROMAL'Italia deve prepararsi a spendere la montagna di denaro che l'Europa è disposta ad affidarci. Servono urgentemente progetti concreti. Ne è convinto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e ne è consapevole anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Una sintonia che è emersa durante l'incontro fra il Presidente della Repubblica e il governo che si è svolto ieri al Quirinale come sempre accade prima di un importante vertice europeo.

IL PIANO

Oggi, infatti, è previsto - sia pure in videoconferenza - un Consiglio Europeo che inizierà a mettere i primi mattoncini della realizzazione del piano europeo Next Generation che nei prossimi anni riserverà per l'Italia risorse pari a oltre 170 miliardi. Con ogni probabilità l'appuntamento di oggi preparerà la serie di incontri di luglio che varerà il piano nei dettagli e a questi appuntamenti l'Italia dovrà presentarsi con le idee chiare.

Un tema affrontato dallo stesso Conte durante l'ora e un quarto di colloquio al Colle al quale hanno partecipato i ministri degli Esteri, dell'Economia e degli Affari europei Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri e Vincenzo Amendola, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.

Proprio durante la sua introduzione Conte ha posto il problema dell'utilizzo dei fondi europei, insistendo molto su quella che ha definito una «sfida» considerando le difficoltà incontrate in passato nell'assorbire i fondi di coesione.

LO SPRONE

La posizione del premier ha trovato ovviamente d'accordo il capo dello Stato che lo ha spronato ad essere concreto e rapido. Le parole di Conte sono suonate alle orecchie di molti anche come un messaggio da parte della sua coalizione di governo. Se infatti dal Recovery fund potrebbe arrivare una pioggia di miliardi per l'Italia, i tempi saranno piuttosto lunghi. Ammesso che entro luglio si trovi l'accordo fra i 27 Paesi Ue per rendere realmente disponibili i fondi del Next Generation Eu si dovranno aspettare i primi mesi del 2021.

Dall'Europa arrivano segnali importanti. La stessa cancelliera Merkel, intervenendo al Bundestag in vista del semestre tedesco di presidenza europea, ha definito il Recovery Fund «uno strumento doveroso e urgente» per garantire «convergenza, competitività e coesione nel lungo periodo»: «Non dobbiamo permettere - ha detto - che la pandemia crei forti squilibri economici e produca una divisione profonda in Europa».

Sui piani del governo sul dossier Recovery Fund le opposizioni di centro destra sono molto scettiche. Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, ha criticato la decisione del premier di fare una semplice informativa in Parlamento per evitare un voto. Durissima la leade di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. «Il governo aveva detto che il vertice europeo doveva essere informale - ha detto Meloni - Per questo non si è votato in Parlamento e invece oggi vedo un incontro al Quirinale. Mi meraviglio che il presidente della Repubblica, che ha incontrato Conte sull'Ue, su questo non abbia detto nulla». Per Mara Carfagna di Forza Italia: «Il governo deve abbandonare l'idea di rinviare a settembre le misure per la ripresa. Segua l'esempio di altri Paesi che le hanno già fatte partire».

Diodato Pirone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA