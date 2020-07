IL RETROSCENA

ROMA «Non ha senso creare strumenti e avere vergogna di usarli». Pedro Sanchez, primo ministro spagnolo, ha il pregio di parlare diretto anche quando è a fianco di Giuseppe Conte che sul Meccanismo europeo di stabilità, continua a non dire come la pensa perché è «ideologico dire adesso se lo useremo o meno». Rifiutare qualsiasi parallelismo tra la composita maggioranza italiana e quella che sostiene l'esecutivo spagnolo, diventa per Sanchez occasione per solidarizzare con il collega non facendo mistero di preferire l'identità forte di Podemos al caos pentastellato.

IL NEGOZIATO

Anche se il premier socialista spagnolo negli anni scorsi ha sostenuto di avere come «punto di riferimento Matteo Renzi», ora è pronto a fare squadra con Conte pur di vincere la battaglia in Europa sul Recovery fund. Due economie ora in ginocchio di due Paesi che hanno affrontato la pandemia con modalità simili. Insieme a Portogallo, Grecia e Francia, l'Italia e la Spagna compongono un fronte dei Paesi mediterranei che dovrebbe tenere testa ai falchi del Nord che si oppongono al piano da 750 miliardi della Commissione von der Leyen. «L'accordo si può e si deve fare entro luglio», spiega Sanchez nella conferenza stampa congiunta con Conte alla Moncloa.

A guidare lo schieramento di coloro che puntano al rinvio è l'Olanda di Mark Rutte - che Conte incontrerà domani volando all'Aja - il quale ieri ha riunito i colleghi di Danimarca, Svezia e Austria. L'obiettivo dei Paesi mediterranei è quello di non indietreggiare dalla proposta della Commissione e di chiudere il negoziato sul Recovery entro luglio.

Ad avere fretta è anche la cancelliera Merkel la quale ieri, in qualità di presidente di turno dell'Unione, si è riunita a Bruxelles con gli altri tre presidenti, von der Leyen, Sassoli e Michel, per preparare la riunione del Consiglio della prossima settimana. Conte, che dice di confidare nel coraggio e nella visione politica della Cancelliera, non sembra soddisfatto però dell'ipotesi avanzata dalla Cancelliera di ridurre a 500 miliardi i fondi, tornando quindi all'iniziale proposta franco-tedesca. Un tentativo di mediazione della Merkel che prevede quindi il taglio dei 250 miliardi che la Commissione aveva messo in più sotto forma di prestiti.

«Penso che la proposta della Commissione sia equilibrata - sostiene il presidente del Consiglio - non possiamo avanzare con ricatti nel negoziato» e «riaprire quella proposta è come riaprire un vaso di Pandora, si rimette tutto in discussione». Conte non ci sta a rimettere in discussione «la combinazione di trasferimenti e prestiti», anche perché azzerare i prestiti da Recovery fund significa lasciare solo il Mes come strumento per affrontare le spese più direttamente legate alla pandemia.

Per Conte non è ancora il momento di minacciare veti sul Quadro Finanziario pluriennale e sui meccanismi di restituzione dei fondi che servono per frenare i nordici. Anche perché sul tavolo sono ancora da discutere i meccanismi di restituzione del debito comune del Recovery fund. 2028 per Bruxelles in modo da rimborsarlo nel prossimo bilancio, ma la Merkel vuole stringere i tempi in modo da andare incontro alle resistenze dei falchi del Nord e del gruppetto sovranista guidato dall'ungherese Orban che puntano a rinviare la discussione all'autunno convinti che la pandemia produrrà meno effetti negativi del previsto.

LA SPONDA

Il prossimo lunedì Conte sarà a Berlino per incontrare la Cancelliera e a ridosso del Consiglio Ue, il 16, volerà a Parigi per incontrare il presidente Macron. Incassare entro l'estate il Recovery fund significa per Conte rimandare ogni decisione sul Mes, o quanto meno inserire la richiesta di accesso al Meccanismo di stabilità in un contesto più ampio: Recovery fund, Sure, Bei e Mes. A dieci giorni dal Consiglio Ue la soluzione è ancora in alto mare e lo scontro in Europa tra Nord e Sud, rischia di danneggiare soprattutto l'Italia perché vede via-via ridursi le risorse mentre non si hanno certezze sui tempi. «Il pacchetto di proposte va finalizzato entro luglio, e solo dopo aver verificato la sua consistenza discuteremo del Mes», sostiene il premier che non parla più di condizionalità, come invece fa il M5S. Al M5S il taglio della Merkel non piace, ma le critiche alla Cancelliera rischiano di trasformarsi in un boomerang troppo pericoloso per Conte.

Marco Conti

