BRUXELLES «Siamo a ranghi serrati». Così il presidente della Ue Charles Michel ha sintetizzato la posizione dei leader europei che ieri hanno fatto il punto della situazione per videoconferenza. I ranghi sono stati serrati in senso fisico: i capi di stato e di governo hanno dato il via libera alla chiusura delle frontiere esterne dell'Unione per 30 giorni. Si comincia il più presto possibile. Ci saranno poche eccezioni: medici, infermieri, cittadini Ue che attualmente si trovano in paesi terzi e al cui rientro i governi stanno lavorando, quelli che hanno diritto di soggiorno di lungo periodo in un paese dell'Unione. Poi la conferma che il whatever it takes, il «faremo tutto ciò che è necessario», è praticamente su tutto: contenimento della diffusione del virus, impatto sull'economia e sulle persone, promozione ricerca e sostegno sistemi sanitari. Il documento finale ricalca infatti le priorità già definite una settimana fa. Con l'atteso accordo pieno sulle decisioni dell'Eurogruppo relative alla flessibilità sui bilanci pubblici, sugli aiuti di stato. Decisioni che comprendono anche l'avvio di una discussione sulla possibilità di usare il Meccanismo europeo di stabilità come leva per gestire la crisi secondo un approccio effettivamente «europeo», oltre la dimensione dei singoli pacchetti di intervento nazionali.

Il Vertice è stato all'insegna dell'unità, tuttavia non si vede ancora una intesa comune profonda per far compiere alla risposta europea all'emergenza e per la gestione della fase successiva (i due piani sono necessariamente legati) un salto netto di qualità anche se l'entità complessiva degli interventi è destinata a incidere abbastanza rapidamente fornendo sostegni diretti o indiretti a tutto il sistema economico e finanziario. È stato il premier Conte a porre sul tavolo l'idea di emettere un coronavirus-bond o creare un fondo specifico di garanzia europeo, hanno indicato varie fonti. «È un modo per finanziare con urgenza tutte le iniziative dei singoli governi per proteggere le economie. Se si procede divisi la risposta sarà inefficace, ciò ci renderà deboli ed esposti alle reazioni dei mercati. A una crisi senza precedenti si risponde con mezzi straordinari mettendo in campo qualsiasi strumento di reazione, secondo la logica del whatever it takes: non bisogna illudersi possa esserci un paese indenne da questo tsunami economico-sociale, il ritardo nella risposta comune sarebbe letale e per questo irresponsabile».

Il presidente lituano Gitanas Nauseda ha confermato che è stata discussa l'emissione di una obbligazione-coronavirus comune «che la Bce potrebbe acquistare sul mercato secondari». La Francia caldeggia l'emissione da parte della Banca europea degli investimenti. Potrebbe entrare in gioco anche il Mes per rafforzare la garanzia. Sarebbe una svolta epocale nella gestione di una crisi di livello europeo. Macron e lo spagnolo Sanchez hanno parlato a favore di un ruolo del Mes a sostegno degli Stati senza la classica condizionalità (programma di riforme economiche) data la profonda differenza rispetto alla crisi finanziaria del decennio. Ha fatto muro a questa prospettiva il premier olandese Rutte con la silente complicità della cancelliera Merkel. Il ministro delle Finanze tedesco Scholz ha già indicato che il dibattito su un ruolo del Mes in questa crisi «è prematuro».

Nel dettaglio, i 27 ribadiscono che sulla gestione delle frontiere interne «è necessario assicurare il passaggio dei medicinali, dei beni alimentari e delle merci e i cittadini devono essere in grado di raggiungere i paesi di residenza». D'accordo con la Commissione sul fatto che le misure di controllo (9 gli Stati nell'area Schengen che le hanno reintrodotte) «non devono causare una grave interruzione delle catene dell'offerta, dei servizi essenziali e delle economie». Gli stati dovranno organizzare «linee rapide per il trasporto». Dovrà essere adottata una autorizzazione preventiva per esportare equipaggiamenti medicali (mascherine e ventilatori). Ok a gare pubbliche comuni per garantire equipaggiamenti protettivi (mascherine) sufficienti di cui si prevede l'acquisto anche attraverso la protezione civile comunitaria. Quanto all'economia, i ministri finanziari dell'area euro sono incaricati di «monitorare continuamente e strettamente gli sviluppi economici e finanziari senza ritardare una risposta coordinata al rapido evolvere della situazione». Prossimo appuntamento un nuovo videovertice la prossima settimana.

