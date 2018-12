«Udienza all'indomani del compleanno di madre e figlia, troppa sofferenza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Gloria avrebbe compiuto 28 anni domenica scorsa: era nata il 2 dicembre, nello stesso giorno della mamma Emanuela Disarò, chiamata l'indomani a deporre a Londra insieme al marito Loris Trevisan. «Ovviamente la data del 3 dicembre è stata un caso, ma non me la sono sentita di esporre i genitori a questo nuovo strazio, per questo ho chiesto e ottenuto di presentare due testimonianze scritte», spiega l'avvocato Maria Cristina Sandrin, che assiste la famiglia della ragazza nel procedimento voluto dalla premier Theresa May. «Il...