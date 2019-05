Ucciso nelle Filippine, taglia sui sicari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DELITTOPADOVA Temono che in quella piccola isola delle Filippine sia andato in scena il delitto perfetto. Un'azione fulminea, studiata alla perfezione e in grado di non lasciare nessuna traccia. Per questo motivo i familiari di Andrea Guarniero ora sono pronti a mettere una taglia di ventimila dollari pur di trovare i suoi assassini. Domani saranno passati esattamente 50 giorni da quando l'imprenditore padovano è stato ammazzato dai colpi di pistola di due sicari davanti alla sua abitazione, nell'isola di Negros. Quaranta investigatori...